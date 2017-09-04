Американские военные медики обучают казахстанских миротворцев

Сегодня, 00:21

В течение трех дней под контролем специалистов Оборонного института медицинских операций Департамента обороны США (DIMO) в Центре военной медицины проходили обучение 35 бойцов казахстанского миротворческого батальона. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск.

Обучение проходило в два этапа. Сначала американские коллеги обучили 12 инструкторов — преподавателей Центра военной медицины Министерства обороны РК. Затем совместно с ними приступили к обучению миротворцев, не имеющих медицинского образования.

Прослушав теоретический блок и отработав практические навыки на симуляционном оборудовании, бойцы из подразделения Голубых касок приступили к тренировочному занятию по оказанию первой медицинской помощи при массовых ранениях.

Миротворцы действовали в условиях, максимально приближенных к чрезвычайной ситуации. По легенде мини-учений, в результате лобового столкновения между микроавтобусом и внедорожником получили серьезные ранения 12 человек. Прибывшим на место трагедии миротворцам необходимо оценить ситуацию и до прибытия медицинских бригад оказать первую помощь пострадавшим.

Действовать необходимо по международным стандартам, применяя принятые во всем мире обозначения. Раненых делят на четыре категории, прикалывая к одежде каждого специальную, цветную карточку. Зеленая, означает ранения легкой степени, желтая — что помощь может быть не экстренной, раненый с красной картой нуждается в медицинской помощи немедленно, а черная карта, обозначает, что жизнь человека оборвалась.

Учебные манекены оснащены датчиками. Если военнослужащий действует верно, ему дают об этом знать две зеленые лампочки. Если же медицинские манипуляции произведены некорректно, они горят красным цветом. Симуляционное оборудование представляет собой фигуры мужчин, женщин, и даже младенцев, поскольку подход к оказанию первой медицинской помощи должен учитывать возраст и конституцию человека.

За всеми действиями казахстанских миротворцев следили специалисты Оборонного института медицинских операций Департамента обороны США (DIMO). Шеф по медицинскому сотрудничеству военно-воздушных сил США Александра Паркер отметила, что казахстанские военнослужащие со своими задачами справились.

Военнослужащие, прошедшие подготовку в Центре военной медицины, войдут в состав Казахстанского миротворческого батальона, а сам Центр к 2022 году станет региональным. В нем будут повышать свою медицинскую квалификацию военные из стран Центральной Азии.

Обучение проходило в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Республики Казахстан и США. Организаторы — Главное военно-медицинское управление Вооруженных Сил при содействии Департамента международного сотрудничества, отдела военного сотрудничества посольства США и Оборонного института медицинских операций Департамента обороны США. Такие мероприятия предусмотрены в плане сотрудничества военных медиков на 2017−2022 годы.