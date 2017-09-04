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Авиаперевозчики активизировались этим летом

Сегодня, 00:24
Авиаперевозчики активизировались этим летом


За июнь и июль 2017 года авиакомпании перевезли на 30,4% больше пассажиров, чем за первые два месяца лета в прошлом году. Всего за июнь-июль текущего года было перевезено больше 1,5 млн человек, в том числе в июле — 683,5 тыс. человек (+28,5% по сравнению с июнем 2016 года), и в июле — 859 тыс. человек (+32%). Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

Определенную поддержку резкому росту летних авиаперевозок оказало проведение международной выставки ЭКСПО-2017, проходящей в эти дни Астане. По данным организаторов выставки, общее число посетителей ЭКСПО-2017 с 10 июня по 27 августа превысило 3 млн человек.

Авиаперевозчики активизировались этим летом

В течение предыдущих 5 лет численность перевезенных авиатранспортом пассажиров в июне не превышало 600 тыс. человек, а в июле — не более 670 тыс. человек.

Всего в этом году за 7 месяцев воздушным путем было перевезено порядка 4 млн человек. Это на 21,3% больше уровня годом ранее.

Среднегодовой темп роста перевозок пассажиров — не более 7%.

Авиаперевозчики активизировались этим летом

На этом фоне продолжают расти доходы авиакомпаний, работающих на территории РК. За январь-июнь текущего года перевозчики уже заработали 151,5 млрд тенге. Это на 22,6% больше суммы доходов, полученной год назад.

Напомним, что в прошлом году доходы от перевозок пассажиров авиакомпаний также резко выросли — однако, главную роль в таком росте играло удорожание авиабилетов на фоне резкого ослабления тенге. В этом же году рост доходов органичный — соответствует темпам увеличения пассажиропотока.

Авиаперевозчики активизировались этим летом

По «Плану нации — 100 конкретных шагов» в авиасекторе ожидаются существенные изменения, направленные на расширение географии перевозок и соответствующего увеличения потока пассажиров.

В частности, предлагается:

Шаг 66: создание международного авиационного хаба — строительство нового международного аэропорта по мировым стандартам под г. Алматы.

Шаг 67: Открытие национальным авиаперевозчиком «Эйр Астана» новых направлений в основные финансовые центры мира (Нью-Йорк, Токио, Сингапур).

Шаг 68: Повышение эффективности госрегулирования сферы авиаперевозок для повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан — деятельность Комитета гражданской авиации будет ориентирована на модели Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации ЕС.

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