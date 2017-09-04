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Банки Уолл-стрит в очередной раз снизили прогнозы по ценам на нефть

Сегодня, 00:19
Банки Уолл-стрит в очередной раз снизили прогнозы по ценам на нефть


Банковские аналитики Уолл-стрит ухудшили прогноз цен на нефть четвертый месяц подряд, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Как передает Интерфакс, четырнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце августа опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить 54 доллара за баррель в 2018 году, что на 1 доллар ниже июльской оценки. Прогноз для WTI ухудшился на 2 доллара — до 51 доллара за баррель.

Сильное увеличение мировых запасов нефти оказывало давление на котировки на протяжении последних трех лет. Соглашение ОПЕК+, которое снизило мировую добычу нефти примерно на 2%, завершается в марте 2018 года, и по мере приближения этого срока у экспертов возникает все больше опасений, что перепроизводство снова станет серьезной угрозой.

Опрос WSJ проводился до того, как ураган «Харви» подорвал работу НПЗ в США, однако аналитики полагают, что положительное влияние стихийного бедствия на нефтяные цены будет ограниченным.

В ходе торгов в пятницу ноябрьский фьючерс на Brent подешевел на 1%, до 52,36 доллара за баррель, а WTI с поставкой в октябре — на 1%, до 46,77 доллара за баррель.

«Хотя мы ожидаем крайне умеренного дефицита предложения до конца текущего года, запасы в странах ОЭСР вряд ли в скором времени вернутся к среднему уровню за пять лет», — считает аналитик Jefferies Джейсон Гаммел.

«Мы все еще ожидаем, что цены ослабеют в следующем году, поскольку соглашение ОПЕК+ завершится, а рост добычи в США ускорится», — отмечает экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Том Пью.

Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что котировки останутся ниже 60 долларов за баррель в 2019 году. При этом ожидания относительно средней стоимости Brent упали до 58,47 доллара за баррель по сравнению с 59,6 долларами за баррель в конце июля и 76 долларами за баррель в августе прошлого года.

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