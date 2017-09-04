Биткоин пробил очередной исторический максимум

Сегодня, 00:19

Самая популярная криптовалюта — биткоин — обновила рекорд. В течение торгов 1 сентября цена биткоина преодолела 4 тыс. 800 долларов. Позже торги вернулись к уровню 4 тыс. 700 долларов.

Биткоин демонстрирует рост на фоне ралли остальных криптовалют, входящих в топ-10 по рыночной капитализации. Лучший результат среди них показывают NEM (+13,8%), Monero (+9,4%) и Ripple (+7,3%).

Совокупный рост цен криптовалют впервые подтолкнул общую рыночную капитализацию к отметке 170,9 млрд долларов, пишет insider.pro. Это больше, чем капитализация Cisco Systems (157,4 млрд), Walt Disney (158,3 млрд), Intel (163,2 млрд) и Pepsico (165,1 млрд).

Эксперты не берутся предсказать, как долго еще продлится это ралли, но, например, инвестиционный траст GBTC, вкладывающий в криптовалюту, сейчас торгуется по цене 927 доллара, то есть оценивает стоимость bitcoin в 9 тыс. 270 долларов — почти вдвое дороже текущих котировок, пишет Вести-Экономика.

