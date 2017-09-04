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Компания SpaceX провела успешные испытания первых ступеней тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy

Вчера, 08:01
Компания SpaceX провела успешные испытания первых ступеней тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy


Элон Маск и остальное руководство компании SpaceX планируют произвести первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy в ноябре этого года. В рамках подготовки к этому запуску компания проводит программу испытаний ключевых компонентов и узлов будущей ракеты, первые из которых были начаты в мае этого года. А буквально на днях специалисты компании успешно завершили испытания всех трех первых ступеней будущей ракеты.

Испытания первых ступеней проводились на специальном стенде производственного отдела компании SpaceX в МакГрегоре, штат Техас. Каждая из ступеней, которая представляет собой немного модифицированную первую ступень ракеты Falcon 9, проработала с включенными двигателями на протяжении одной минуты, пока в баках ракеты не исчерпалось топливо.

Ракета Falcon Heavy вскоре станет самой мощной ракетой, находящейся в распоряжении компании SpaceX. Используя суммарную тягу трех ракет Falcon 9, эта ракета сможет поднимать на околоземную орбиту груз, весом до 63 500 килограмм (140 000 фунтов). При этом, каждая из трех первых ступеней возвратится на Землю и совершит мягкую посадку, предоставляя возможность ее повторного использования.

Напомним нашим читателям, что дата первого запуска ракеты Falcon Heavy уже переносилась несколько раз. Сначала, в 2011 году, Элон Маск пообещал, что запуск состоится в 2013 году. Но, сложности с реализацией технологий автоматической посадки отработанных первых ступеней и некоторые другие неприятности заставили руководство компании перенести срок запуска тяжелой ракеты. Хочется надеяться, что до ноября этого года не случится никаких непредвиденных ситуаций и компании SpaceX все же удастся реализовать все свои планы.

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