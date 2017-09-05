Искусственный интеллект может оставить без работы композиторов и музыкантов

5-09-2017, 08:04Сейчас, как и 100, как и 200 и 300 лет назад, практически вся музыка пишется людьми-композиторами способом, который не претерпел значительных изменений за всю историю человечества. Тем не менее, бурное развитие технологий искусственного интеллекта уже сейчас ставит под угрозу будущее некоторых профессий, в том числе и композиторов. И "первой ласточкой" этого процесса является сингл "Break Free" из альбома IAMAI, музыка для которого полностью написана и воспроизведена специальной системой искусственного интеллекта.Отметим, что данный случай является не первой "пробой пера" искусственного интеллекта в области сочинения музыки. В прошлом году система "Flow Machine", разработанная компанией Sony, была использована для создания песни "Daddy's car" в стиле Битлз. Однако, слова к этой песне были написаны человеком и человек выполнял окончательную компоновку музыки из фрагментов, созданных системой искусственного интеллекта.Не так давно известная в определенных кругах певица Тарин Саутерн (Taryn Southern) начала работать с компанией Amper, являющейся разработчиком системы искусственного интеллекта, способной сочинять музыку профессионального качества. Эта система ориентирована на ее использование как компаниями, так и простыми людьми, которые хотят добавить музыкальное фоновое сопровождения к их различным проектом, не погрязая в пучине лицензионного законодательства и отчислений. И в настоящее время технология компании Amper достигла того уровня, когда она может заменить собой людей-композиторов, специализирующихся в области поп-музыки.Система Amper AI, которую использовала для составления музыки Тарин Саутерн, позволяет создать музыкальную композицию буквально с чистого листа. Для этого в качестве исходных данных требуется лишь указать темп (количество ударов в минуту), ритм, настроение и стиль будущего музыкального произведения. Получив готовую музыку, Тарин написала слова песни, записала эту песню и наложила ее на уже имеющуюся музыку, воспроизведенную искусственным интеллектом.Просмотрев приведенный ниже видеоролик, можно убедиться, что составленная искусственным интеллектом музыка совершенно не отличается от поп-музыки, написанной людьми-композиторами. И, к великому сожалению для них, некоторые из популярных исполнителей уже могут обойтись без их услуг, быстро и качественно составив музыкальное сопровождение их песен при помощи систем искусственного интеллекта, которые будут становиться все совершенней буквально с каждым днем.