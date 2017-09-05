Знаменитости приняли участие в марафоне ШОС в Астане

Сегодня, 20:30

Впечатлениями от марафона поделился на своей странице в Facebook министр культуры и спорта РК Aрыстанбек Mухамедиулы. По его словам, почти 6 тысяч человек зарегистрировались на мероприятие, желающих же было вдвое больше. Всех не зарегистрировали из соображений безопасности. Но бегунов этот факт не остановил — они преодолевали дистанцию без номеров и, соответственно, не рассчитывая на награды. К слову, одним из незарегистрировавшихся участников был сын министра культуры Жандос.

В марафоне приняли участие глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков, председатель КНБ Карим Масимов, аким Астаны Асет Исекешев, звезда велоспорта Александр Винокуров, боксеры Данияр Елеусинов и Серик Сапиев, биатлонистка Елена Хрусталёва и многие другие знаменитости.

Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии организован в рамках ЭКСПО-2017. Организаторами выступили Министерство культуры и спорта РК, акимат Астаны, Федерация легкой атлетики РК и Юньнаньская компания культуры и спорта «ШАНХЭ».

Из каждой страны-участницы ШОС и СВМДА принимали участие по 15 и более спортсменов-профессионалов.

Бегуны могли выбрать одну из трех дистанций — символичные 2017 метров, так называемая EXPO RUN, любительские 10 километров и сам марафон 42 километра 195 метров.