Новости / Общество

Знаменитости приняли участие в марафоне ШОС в Астане

Сегодня, 20:30

Впечатлениями от марафона поделился на своей странице в Facebook министр культуры и спорта РК Aрыстанбек Mухамедиулы. По его словам, почти 6 тысяч человек зарегистрировались на мероприятие, желающих же было вдвое больше. Всех не зарегистрировали из соображений безопасности. Но бегунов этот факт не остановил — они преодолевали дистанцию без номеров и, соответственно, не рассчитывая на награды. К слову, одним из незарегистрировавшихся участников был сын министра культуры Жандос.

В марафоне приняли участие глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков, председатель КНБ Карим Масимов, аким Астаны Асет Исекешев, звезда велоспорта Александр Винокуров, боксеры Данияр Елеусинов и Серик Сапиев, биатлонистка Елена Хрусталёва и многие другие знаменитости.

Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии организован в рамках ЭКСПО-2017. Организаторами выступили Министерство культуры и спорта РК, акимат Астаны, Федерация легкой атлетики РК и Юньнаньская компания культуры и спорта «ШАНХЭ».

Из каждой страны-участницы ШОС и СВМДА принимали участие по 15 и более спортсменов-профессионалов.

Бегуны могли выбрать одну из трех дистанций — символичные 2017 метров, так называемая EXPO RUN, любительские 10 километров и сам марафон 42 километра 195 метров.

  • Просмотров: 46
Похожие материалы
  • Джаксыбеков призвал астанчан активнее заниматься спортом Джаксыбеков призвал астанчан активнее заниматься спортом
  • Аким Астаны примет участие в благотворительном марафоне Аким Астаны примет участие в благотворительном марафоне
  • До конца года 200 детей в Астане получат путевки в детский сад До конца года 200 детей в Астане получат путевки в детский сад
  • Мнения акимата Алматы и министерства культуры и спорта по Центральному госмузею РК разошлись Мнения акимата Алматы и министерства культуры и спорта по Центральному госмузею РК разошлись
  • Министр культуры и спорта оказался уникальным казахстанцем Министр культуры и спорта оказался уникальным казахстанцем
    • Отзывы читателей
    Знаменитости приняли участие в марафоне ШОС в Астане Знаменитости приняли участие в марафоне ШОС в Астане Общество Сегодня, 20:30
    Машины-монстры: Гигантская газовая Машины-монстры: Гигантская газовая "пушка", предназначенная для испытаний узлов космической техники KnowHow Вчера, 08:02
    Компания SpaceX провела успешные испытания первых ступеней тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy Компания SpaceX провела успешные испытания первых ступеней тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy KnowHow Вчера, 08:01
    Асет Исекешев: Инцидент исчерпан Асет Исекешев: Инцидент исчерпан Государство Вчера, 00:40
    Авиаперевозчики активизировались этим летом Авиаперевозчики активизировались этим летом Государство Вчера, 00:24
    Американские военные медики обучают казахстанских миротворцев Американские военные медики обучают казахстанских миротворцев Государство Вчера, 00:21
    Банки Уолл-стрит в очередной раз снизили прогнозы по ценам на нефть Банки Уолл-стрит в очередной раз снизили прогнозы по ценам на нефть Государство Вчера, 00:19
    Биткоин пробил очередной исторический максимум Биткоин пробил очередной исторический максимум Государство Вчера, 00:19
    Астрономы нашли следы взрыва сверхновой, зарегистрированного 580 лет назад Астрономы нашли следы взрыва сверхновой, зарегистрированного 580 лет назад KnowHow 3-09-2017, 09:35
    AREE - проект необычного космического аппарата, предназначенного для проведения исследований на поверхности Венеры AREE - проект необычного космического аппарата, предназначенного для проведения исследований на поверхности Венеры KnowHow 3-09-2017, 09:35
    Индия присоединяется к поискам темной материи Индия присоединяется к поискам темной материи KnowHow 3-09-2017, 09:34
    Капсула Hyperloop компании Tesla разогналась до скорости в 355 километров в час Капсула Hyperloop компании Tesla разогналась до скорости в 355 километров в час KnowHow 2-09-2017, 09:51
    Начата подготовка к запуску самой большой в мире рентгеновской лазерной Начата подготовка к запуску самой большой в мире рентгеновской лазерной "пушки" KnowHow 2-09-2017, 09:50
    Получены убедительные доказательства существования майорановских фермионов, квазичастиц, которые можно использовать в области квантовых вычислений Получены убедительные доказательства существования майорановских фермионов, квазичастиц, которые можно использовать в области квантовых вычислений KnowHow 2-09-2017, 09:50
    BI Group сдала в эксплуатацию вторую школу НИШ в Восточном Казахстане BI Group сдала в эксплуатацию вторую школу НИШ в Восточном Казахстане Государство 2-09-2017, 00:26
    Siemens купил софт для самоуправляемых автомобилей Siemens купил софт для самоуправляемых автомобилей Государство 2-09-2017, 00:22
    Moody’s: Последствия урагана могут стоить экономике Техаса до $75 млрд Moody’s: Последствия урагана могут стоить экономике Техаса до $75 млрд Государство 2-09-2017, 00:21
    Canon возвращает производство в Японию Canon возвращает производство в Японию Государство 2-09-2017, 00:18
    Uber может выйти на IPO Uber может выйти на IPO Государство 2-09-2017, 00:14
    Астрономы зарегистрировали серию из 15 повторяющихся быстрых радиоимпульсов Астрономы зарегистрировали серию из 15 повторяющихся быстрых радиоимпульсов KnowHow 1-09-2017, 08:19