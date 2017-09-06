IFA 2017 — компания LG готова удивлять!

Сегодня, 00:35

По уже сложившейся традиции начало сентября для всех любителей техники ознаменовано проведением Международной выставки потребительской электроники бытовой техники и мультимедийных технологий (IFA) в Берлине. Во время 57-й по счету выставки, которая пройдет в период с 1 по 6 сентября, компания LG Electronics представляет ряд новинок в линейке Home Entertainment.

Итак, чем же LG готовы удивить своих поклонников и конкурентов в этом году? Одна из ярчайших новинок 2017 года — телевизор OLED SIGNATURE W7. Это не просто очень тонкий телевизор с OLED-дисплеем и четким изображением — это флагман лимитированной коллекции телевизоров LG OLED TV, который готов восхищать вас с первых секунд.

За потрясающее качество изображения отвечают самые передовые технологии цветопередачи: Technicolor, Dolby Atmos, HDR, что в комплексе обеспечивает воспроизведение всех оттенков без искажений и идеальный черный цвет. Непревзойденное качество звучания обеспечит специальный саундбар, оснащенный встроенным 4,2-канальным усилителем звука с двумя колонками для чистого, качественного, объемного звука и технология Dolby Atmos™. Плюс добавьте ко всему вышеперечисленному стильный премиальный дизайн и ширину рамки, которая составляет всего 2,57 мм, и вы получите настоящее произведение технологического искусства.



Еще одна новинка в линейке телевизоров, которая представлена в этом году в Берлине, — это LG SUPER UHD Nano Cell с четкой цветопередачей, высоким уровнем яркости и широким углом обзора.

Название линейки говорит само за себя — специальный слой из наночастиц на матрице телевизора поглощает избыточное свечение, повышая тем самым качество цветопередачи экрана. А технология Dolby Vision обеспечивает высококачественную цветопередачу как ярких, так и темных оттенков изображения.

Также компания LG порадует всех меломанов новой стильной аудиосистемой — FJ1. Общая мощность новинки составляет порядка 100 Ватт (50 на сабвуфере и 25+25 на фронтальных динамиках), легкое подключение через Bluetooth или USB порт, набор аудиорежимов, уникальный вертикальный дизайн системы и компактные размеры — все это делает FJ1 незаменимым помощником в организации вечеринок и просто отличных музыкальных вечером.

Одним словом, компания LG Electronics создала не только высокотехнологичную, но и функциональную, простую в использовании технику, которая призвана привносить комфорт, красоту и удобство в повседневном ее использовании.