Moody’s изменило прогноз рейтинга KazakhExport на «стабильный»

Сегодня, 00:19

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу страховой финансовой устойчивости АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» (KazakhExport) с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Ваа3 (IFSR). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.

По сообщению агентства, на рейтинге АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» благоприятно сказывается поддержка от Правительства Республики Казахстан и изменение прогноза с «негативного» на «стабильный» отражает изменение прогноза рейтинга государственных облигаций Казахстана на уровне Ваа3. Moody’s считает, что возможность и желание правительства Казахстана содействовать государственному АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» остаются неизменными.

«Moody’s полагает, что связь между Правительством Казахстана и KazakhExport в высокой степени основана на следующих характеристиках KazakhExport: (I) полная собственность государства; (II) зависимость его доходов и операционной прибыли от казахстанской экономики; (III) инвестиционный портфель в основном сконцентрирован на казахстанских государственных облигациях и депозитах в казахстанских банках, и (IV) финансовая поддержка от государства, что подтверждается недавними капитальными вложениями в размере 27,9 миллиарда тенге в октябре 2016 года (14 млрд тенге) и марте 2017 года (13,9 млрд тенге), с целью дальнейшего развития бизнеса. KazakhExport было исключено из приватизационного перечня в соответствии с решением правительства от 3 августа 2017 года», — говорится в сообщении Moody’s.