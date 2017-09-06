Motul представляет обновленную и расширенную линейку моторных масел серии 6100 Technosynthese®

Сегодня, 00:29

Современные условия эксплуатации легковых автомобилей предъявляют повышенные требования к моторному маслу. Это следствие пробок, высоких температурных нагрузок и запыленности воздуха в городской среде. Результат — увеличение количества моточасов на межсервисный интервал, работа в близких к критическим терморежимах и повышенное количество отложений в двигателе. Тренды двигателестроения — снижение рабочего объема двигателя и количества масла в картере, необходимость соответствия строгим экологическим нормам и внедрение чувствительных системы доочистки выхлопных газов. Актуальные допуски автопроизводителей задают высокие стандарты соответствия. На сегодняшний день производители смазочных материалов могут соответствовать этим требованиям, используя только синтетическую базу.

При разработке продуктовой линейки моторных масел 6100 была поставлена цель достичь идеального баланса стоимости и качества. Постоянное развитие методик производства моторных масел в компании Motul позволило создать продукт по характеристикам, вплотную приближающийся к маслам 100% синтетической линейки 8100, но по более конкурентной цене. Technosynthese® — зарегистрированная линейка синтетических смесевых масел с усиленной базовой основой. Низкое значение SSI (Share Stability Index) наблюдается у всех масел линейки. Высокая стабильность базового масла, тщательно отбираемого согласно тестам NOACK, позволяет сохранять постоянство эксплуатационных характеристик на всем периоде использования. Увеличенная концентрация моющих присадок предупреждает образование лаковых отложений на поверхностях внутренних частей двигателя. Это способствует низкому и равномерному износу распределительных кулачков и поршней.

Продукт 6100 SYN-nergy существует в двух спецификациях — 5W30 и 5W40. Превосходные моющее-диспергирующие свойства, высокая стойкость масляной пленки и стойкость к увеличению вязкости позволяют этому маслу соответствовать строгим допускам MB 229.5 и VW 502.00 — 505.00. Рекомендуется для большинства бензиновых двигателей европейских производителей.

Моторное масло Motul 6100 SYN-clean 5W40 специально разработано для автомобилей последнего поколения, оснащенных бензиновыми и дизельными, атмосферными и турбированными двигателями, в т. ч. с непосредственным впрыском, отвечающих требованиям норм Евро 4, 5 или Евро 6. Данное масло является среднезольным, класса «Mid SAPS». Соответствует стандартам API SN, ACEA C3 и одобрениями BMW Long Life-04, GM-OPEL dexos2®, MB 229.51 и VW 502.00 — 505.01. Это позволяет рекомендовать SYN-clean 5W40 для использования в самых современных моделях автомобилей концернов BMW, Mercedes и VAG.

Другой продукт линейки масел Motul Technosynthese®, 6100 SAVE-nergy 5W30, отвечает стандартам ACEA A5 / B5 и API SL, что говорит об улучшенных антиокислительных свойствах и вязкостной стабильности масла на протяжении всего межсервисного интервала. Специальные синтетические присадки (модификаторы трения) позволяют соответствовать стандарту Ford 913-D, что гарантирует превосходные смазывающие свойства и допускает использование биодизельного топлива. 6100 SAVE-nergy рекомендуется для использования во всех двигателях концернов Ford и Jaguar Land Rover.

Для использования в большинстве двигателей японских автомобилей было создано масло Motul 6100 SAVE-lite 5W30. Соответствие требованиям стандартов API SN и основанному на его спецификации, но более жесткому стандарту ILSAC GF-5 говорит о превосходных энергосберегающих свойствах данного масла. Также эти стандарты гарантируют защиту двигателя при использовании бензина с содержанием этанола (Е85). Компания Motul рекомендует масло 6100 SAVE-lite 5W30 для использования в бензиновых двигателях таких марок, как Honda, Mazda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Hyundai и Kia. Также продукт SAVE-lite существует в спецификации 5W20.

Линейка моторных масел 6100 Technosynthese® состоит из десяти видов синтетических смесевых масел Motul с усиленной базовой основой. Вкупе с соответствием наиболее актуальным стандартам автопроизводителей это позволяет использовать масла данной серии для большинства автомобилей представленных на рынках России и стран СНГ.