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Планер Perlan 2 поднялся на рекордную высоту

7-09-2017, 08:07
Планер Perlan 2 поднялся на рекордную высоту


Программа Perlan Mission II, реализуемая известной аэрокосмической компанией Airbus, еще на один шаг приблизилась к достижению высоты, где проходит граница космоса и земной атмосферы. Планер Perlan 2, управляемый старшим пилотом Джимом Пэйном (Jim Payne) и вторым пилотом Морганом Сэндеркоком (Morgan Sandercock), взлетел с полосы аэродрома Comandante Armando Tola International Airport в Эль-Калафате, Аргентина, и поднялся на высоту 15 800 метров, побив тем самым рекорд в 15 462 метра, установленный планером Perlan 1 в 2006 году.

Полет на рекордной высоте является одним из последних этапов подготовки к конечной цели миссии Perlan, подъема безмоторного летательного аппарата на высоту в 100 километров, буквально к границе космоса и атмосферы. Для достижения этой цели конструкция планера Perlan 2 максимально облегчена, вес этого летательного аппарата составляет всего 500 килограмм при размахе крыльев в 27 метров. У планера Perlan 2 имеется герметичная обогреваемая кабина, система жизнеобеспечения, снабжающая пилотов кислородом, и аварийная парашютная система.

Планер Perlan 2 поднялся на рекордную высоту


Для того, чтобы иметь возможность подниматься на большие высоты, планер Perlan 2 использует особенности ветров, потока ветра двигающегося в сторону Анд и Южного полярного вихря, которые сталкиваются на юге Патагонии. Это столкновение потоков ветров образует самые высокие вмире стратосферные горные "волны". И Аргентина является одним из немногих мест на земном шаре, где восходящие потоки воздуха могут подниматься на высоту стратосферы несколько раз в год.

Представители компании Airbus сообщают, что после завершения благоприятного для полетов сезона в Аргентине, их команда вернется на свою базу в Миндене и приступит к расшифровке информации, хранящейся сейчас в "черных ящиках" планера Perlan 2. Эта информация будет использования для модернизации и улучшения различных узлов летательного аппарата. А перед наступлением очередного благоприятного сезона команда вернется в Южную Америку и попытается поднять планер на высоту 27 400 метров, что станет рекордом высоты не только для планера, но и любого летательного аппарата, имеющего крылья.
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