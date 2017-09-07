Ученые получили доказательства наличия воды на планетах системы TRAPPIST-1

7-09-2017, 08:07В прошлом году астрономическое сообщество было взволновано сообщением об открытии звездной системы TRAPPIST-1, расположенной буквально под боком нашей Солнечной системы. В системе TRAPPIST-1, удаленной от нас на 40 световых лет, содержится семь планет, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды. При этом, три из семи планет системы находятся в благоприятной для жизни зоне системы, и, естественно, предметом повышенного интереса со стороны ученых является наличие воды на этих планетах. Новые наблюдения, проведенные при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope, позволили найти ответ на этот вопрос, и, что является самым интересным, вода в жидком виде, которая является основой всех известных нам форм жизни, может существовать на поверхности не трех, а пяти планет системы TRAPPIST-1.Для изучения системы TRAPPIST-1 группа астрономов, возглавляемая Винсентом Бурье из обсерватории Observatoire de l'Universite de Geneve, Женева, Швейцария, использовала инструмент Imaging Spectrograph космического телескопа Hubble, который способен выявить даже слабые следы водяных паров в атмосферах далеких планет. Процесс поисков следов водяных паров производился за счет эффекта расщепления молекул воды на кислород и водород под воздействием низкоэнергетического ультрафиолетового света от центральной звезды системы. А более высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение от звезды нагревает верхние слои атмосфер планет, что позволяет легким ионам водорода и кислорода "убегать" в космическое пространство.Спектрограф телескопа Hubble может измерить количество ионов водорода, "сбегающих" в космос из атмосферы планеты. Эти данные, совмещенные с данными об интенсивности ультрафиолетового света от центральной звезды, позволяют вычислить количество воды, которую планета потеряла за всю историю ее существования.Данные, полученные при помощи телескопа Hubble, указали на весьма необычный факт. Две планеты, TRAPPIST-1b и TRAPPIST-1c, на которых, по мнению ученых, никогда не могло быть воды из-за их близости к звезде, за прошедшие восемь миллиардов лет растеряли в космосе воду, в количестве, в 20 раз превышающем количество воды во всех морях и океанах Земли. И эти данные идут вразрез с теориями, уже выдвинутыми учеными касательно формирования и дальнейшего развития системы TRAPPIST-1. Однако, внешним планетам системы, включая и трем, располагающимся в благоприятной зоне, повезло немного больше. Эти планеты в общей сумме растеряли воду, в количестве, всего в 3 раза превышающем количество земной воды, и на некоторых из них могут сохраниться достаточно существенные ее запасы.Наблюдения за системой TRAPPIST-1, проведенные при помощи телескопа Hubble, дали ученым множество "пищи для размышлений". Тем не менее, результаты наблюдений нельзя считать достоверными на все сто процентов из-за непродолжительности этих наблюдений. Более достоверная и точная информация может быть получена после запуска нового космического телескопа James Webb Space Telescope (JWST), который запланирован на следующий год. Система TRAPPIST-1 является одной из первоочередных и приоритетных целей для телескопа JWST, возможностей которого должно хватить для поисков следов жизни в атмосферах планет системы TRAPPIST-1.