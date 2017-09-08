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Алматы стал лидером по количеству новых машин в стране

Сегодня, 00:38
Алматы стал лидером по количеству новых машин в стране


По итогам 8 месяцев 2017 года в Казахстане зарегистрировано на 20% больше автомобилей. При этом наибольшее количество автомашин моложе одного года зарегистрировано в Алматы (1 343 ед.; 21,2%), Астане (903 ед.; 14,3%) и Южно-Казахстанской области (451 ед.; 7,1%). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

В целом в течение января-августа 2017 года органами адмполиции поставлено на учет 747 365 автотранспортных средств всех категорий, что на 20,1% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 706 115 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 21% выше показателя годичной давности (583 386 ед.).

Вклад первично регистрируемых автомобилей составил 41 250 единиц, что на 5,9% выше значения января-августа 2016 года.

По итогам августа количество поставленных на учет автомобилей достигло 105 894 единиц, превысив прошлогодний результат на 24,5%. Из них 98 828 единиц составили перепродажи на вторичном рынке (+23,6% к результатам августа 2016 года).

Более двух третей (65,7%) автомобилей, повторно зарегистрированных за восемь месяцев текущего года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли автомобили старше 20 лет (35,9% или 253 812 ед.), от 11 до 20 лет — 29,8% (210 299 ед.), от 4 до 7 лет — 16,7% (117 894 ед.), от 8 до 10 лет — 9,1% (64 551 ед.), от 1 года до 3 лет — 7,5% (53 233 ед.), в возрасте менее 1 года — 0,9% (6 326 ед.).

Алматы стал лидером по количеству новых машин в стране

Текущая динамика регистрации продолжает способствовать старению отечественного автопарка: доля машин преклонного возраста стремительно растет в ущерб новой технике. Так, вклад автотранспорта старше 20 лет в перепродажи на вторичном рынке вырос с 31,7% до 35,9%, доля автомобилей в возрасте менее года — сократилась с 2,6% до 0,9%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 8 месяцев 2017 зафиксировано в Алматинской области (106 689 ед.), Южно-Казахстанской (92 854 ед.) и Алматы (86 957 ед.).

Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество автомашин в возрасте старше 20 лет (52 111 ед.; 20,5%), следом расположились Южно-Казахстанская (35 804 ед.; 14,1%) и Карагандинская области (22 761 ед.; 9%).

Алматы стал лидером по количеству новых машин в стране

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