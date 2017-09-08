Аскар Мамин посетил с рабочим визитом Мангистаускую область

Сегодня, 00:13

В Мангистаускую область прибыла делегация под руководством первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина. Делегация посетила порт Курык, завод «Стеклопластиковых труб», «Актауский трансформаторный завод» и проинспектировала строительство дорог. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Первый объект, который посетила делегация, паромный комплекс в порту Курык. Здесь строят вторую очередь комплекса в рамках госпрограммы «Нрлы Жол». Мощность комплекса 4 млн тонн в год и он предназначен для перевалки товаров народного потребления: зерна, нефтяной продукции, СУГВ (сжиженный углеводородный газ), удобрения, химикатов и других грузов. С 2017 года порт начал коммерческую деятельность. Уже произведено 93 судозахода, перевалено свыше 400 тыс. тонн грузов. В Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отмечена необходимость реализации второй фазы строительства порта Курык — автомобильного перехода.

В настоящее время возводятся объекты автомобильной составляющей паромного комплекса. После завершения дноуглубительных работ морской акватории под автомобильный пирс можно будет обеспечить перевалку грузового автотранспорта.

Аскар Мамин провел совещание по вопросам строительства второй фазы паромного комплекса в порту Курык.

«Мангистау — транспортно-логистический хаб страны, транзитный коридор. В последние годы здесь реализуются новые проекты, строятся новые объекты, создаются новые рабочие места. В рамках государственной программы „Нурлы жол“ реализуется стратегический проект — паромный комплекс Курык. Это региональный проект, который является важным звеном соединяющий Азию и Европу. Этот проект мы должны сдать в установленные сроки. В будущем порт Актау и паромный комплекс Курык должны увеличить поток транзитного груза. 2 фаза паромного комплекса Курык должна завершиться в установленные сроки», — поручил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов подчеркнул, что паромный комплекс в порту Курык будет принципиальной составляющей транспортно-логистической системы страны и региона.

«В этом направлении акиматом Мангистауской области проводится большая работа. Для выполнения задач, поставленных Главой государства Н.А.Назарбаева, принимаются максимальные меры. Для этого имеются конкретный план действий, конкретные этапы проведения всего объема работ. На сегодняшний день главная задача — это создание условий для местного населения, в том числе создание рабочих мест. Сегодня обучение прошли 600 человек. Это молодые ребята прошли переквалификацию. В данном направлении работа будет продолжена», — сказал Ералы Тугжанов.

Затем делегация прибыла на завод «Стеклопластиковых труб». Продукция предприятия используется в нефтегазовой сфере. Стеклопластиковые трубы — один из видов продукции, экспортируемой под брендом «Сделано в Казахстане». Актауский завод стеклопластиковых труб — одно из предприятий, удвоивших мощности при поддержке государства. Введены в эксплуатацию три цеха по производству стеклопластиковых труб, отличающихся от железных быстрой установкой и легким весом. Создано 50 новых рабочих мест. В год выпускает 260 км труб.

Следующий пункт в рамках рабочего визита — завод железобетонных изделий, который построен на территории СЭЗ «Морпорт Актау». Мощность проекта 150 штук тетраподов в сутки и основным сырьем для изготовления тетраподов являются щебень, песок, цемент и арматура. Стоимость проекта 768 млн тенге. На территории завода планируется создать 200 рабочих мест.

Также делегация посетила «Актауский трансформаторный завод». На предприятии есть все мощности для выпуска продукции на сумму до 6 млрд тенге в год. Период ввода в эксплуатацию завода 2014−2017 годы. Цель — снизить импортозависимость Казахстана. 50% выпускаемой продукции экспортируется в Туркменистан. Объем вложенных инвестиций составляет 2 млрд тенге. После ввода в эксплуатацию планируется создание 150 новых рабочих мест. Предприятие закупает сырье у отечественных производителей. Казахстанская доля превышает 85%.

Аскар Мамин ознакомился и с ходом строительства дорог республиканского значения. В важный международный транспортный коридор, объединяющий Европу, Турцию, страны Кавказа и Центральную Азию, входят автомобильные дороги порт Курык — село Курык (протяженность 22 км) и Бейнеу — Акжигит — государственная граница с Республикой Узбекистан (протяженность 85 км). Особо важным объектом транспортной инфраструктуры является автодорога Бейнеу — Акжигит — госграница с Республикой Узбекистан. Эта магистраль позволит доставлять грузы из порта Курык в другие страны.