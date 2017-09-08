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Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае

Сегодня, 00:37
Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае


Американский авиаконцерн Boeing повысил прогноз потребности Китая в гражданских самолетах на следующие 20 лет, отметив, в частности, ожидаемое увеличение спроса на авиаперевозки в этой стране благодаря подъему экономики и росту численности среднего класса, пишет Интерфакс-Казахстан.

По оценкам Boeing, Китаю в период до 2036 года потребуется 7,24 тыс. новых самолетов общей стоимостью порядка 1,1 трлн долларов.

«Продолжающийся экономический рост в Китае, существенные инвестиции в инфраструктуру, растущий средний класс, а также развивающийся авиационный бизнес поддерживают этот прогноз», — говорится в сообщении Boeing.


Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае

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В сентябре прошлого года Boeing оценивал потребности КНР в самолетах на ближайшие 20 лет в 6,81 тыс. единиц стоимостью более 1 трлн долларов.

На долю узкофюзеляжных воздушных судов придется три четверти поставок самолетов в КНР в период до 2036 года, которые составят порядка 5,42 тыс. единиц, прогнозирует Boeing.

Поставки широкофюзеляжных самолетов в Китай Boeing оценивает в 1,67 тыс.

По оценкам американского авиаконцерна, Китаю потребуется 180 новых грузовых самолетов стоимостью 60 млрд долларов в следующие 20 лет на фоне роста сферы электронной коммерции. Порядка 440 пассажирских самолетов будут конвертированы в грузовые за этот период, прогнозирует Boeing.

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