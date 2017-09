Кубиты-триггеры - основа радикально новой архитектуры квантовых вычислительных систем

Ученые и инженеры из университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales), Австралия, изобрели радикально новую архитектуру квантовых вычислительных систем, основой которой являются так называемые кубиты-триггеры. Использование такого типа кубитов сделает разработку и изготовление квантовых чипов, предназначенных для крупномасштабных и масштабируемых квантовых вычислительных систем, намного более дешевым и простым, чем это было возможно ранее.Благодаря использованию кубитов-триггеров в будущем станет возможным изготовление кремниевого квантового процессора со сколь угодно большим количеством имеющихся в нем кубитов. Природа этих кубитов не требует чрезвычайно точного размещения атомов на поверхности кристалла процессора, эти кубиты могут быть расположены на расстоянии в сотни нанометров друг от друга, оставаясь при этом запутанными на квантовом уровне и работая как единое целое. При этом, изготовление нового типа квантовых процессоров возможно при помощи имеющихся технологий производства полупроводниковых чипов, а управление состоянием кубитов и их взаимодействием осуществляется при помощи электронным сигналов, а не при помощи внешнего магнитного поля, микроволнового излучения или света лазера, как в других квантовых системах.Новый тип кубитов и архитектура квантовой вычислительной системы были разработаны группой Андреа Морелло (Andrea Morello), одного из руководителей центра ARC Centre of Excellence for Quantum Computation and Communication Technology (CQC2T) университета Нового Южного Уэльса.Созданные и разрабатываемые на сегодняшний день квантовые вычислительные системы можно условно разделить на два типа. К первому типу относятся системы с кремниевыми кубитами, использующие в качестве квантовой величины спин (направление вращения) атомов или электронов. Предполагается, что такой тип кубитов позволит создать большие процессоры с обширными матрицами кубитов, однако, все это требует весьма точного размещения кубита на кристалле чипа, расстояние между отдельными кубитами должно быть равным приблизительно 10-20 нанометрам, что всего в 50 раз больше размера отдельного атома. И если расстояние между кубитами не выдерживается, то становится очень трудно сохранить состояние квантовой запутанности в течение длительного времени, что приводит к неправильной работе или полной неработоспособности этих кубитов.Ко второму типу квантовых вычислительных систем относятся системы со сверхпроводящими кубитами, в этом направлении сейчас работают специалисты IBM, Google и некоторых других компаний. Сверхпроводящие кубиты имеют достаточно большие размеры, они легче в изготовлении и в управлении. Но из-за их размеров возникают трудности при создании систем с сотнями и тысячами кубитов, требующихся для расчетов сложных квантовых алгоритмов.Основой кубита нового типа является единственный атом фосфора, помещенный на некоторую глубину в кремниевую подложку, покрытую сверху изолирующим слоем диоксида кремния. А сверху изолирующего слоя над атомом фосфора размещен управляющий металлический электрод. Функционирование такого кубита основано сразу на двух параметрах, на вращении электрона и вращении ядра атома, значению "0" соответствует состояние ускоренного вращения ядра и замедленного вращения электрона, и наоборот, значению "1" соответствует состояние ускоренного вращения электрона и замедленного вращения ядра атома. За счет своей "двойственной" дипольной природы такие кубиты демонстрируют рекордное на сегодняшний день время нахождения в состоянии квантовой когеренции и могут взаимодействовать друг с другом, будучи разнесенными на расстояние до 1000 нанометров.В настоящее время и кубиты-триггеры, и основанная на них архитектура квантовых вычислительных систем существуют только в теории. Но австралийские исследователи уже получили необходимое им финансирование из разных источников и начали работу по изготовлению первых опытных образцов новых кубитов, 10 из которых будут объединены в одно целое на кристалле несложного квантового процессора, который послужит для проведения экспериментов и исследований, направленных на дальнейшее улучшение данной технологии.