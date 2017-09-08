Проект "летящего" поезда T-Flight - китайский ответ американскому Hyperloop-у

Вчера, 08:34Последние месяцы стали богатыми на события, связанные с практической реализацией идеи Элона Маска касательно создания футуристической скоростной транспортной системы Hyperloop. Однако, энергичные китайские предприниматели так же не теряют зря время, специалисты китайской корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) работают сейчас на собственным подобным проектом, проектом "летающего поезда" T-Flight. Этот поезд, двигаясь внутри "вакуумной магистрали", сможет разгоняться до скорости в 4000 километров в час, значительно быстрей скорости движения капсул системы Hyperloop, которые будут способны разгоняться только до 1200 километров в час."Летающий" поезд T-Flight в действительности не будет летать по воздуху, словно самолет. Согласно информации, предоставленной главным инженером проекта Мао Кай (Mao Kai), поезд будет парить над магистралью за счет эффекта магнитной левитации. И двигаться он будет, подобно капсулам системы Hyperloop, в туннеле, в котором будет создан достаточно глубокий вакуум. Следует отметить, что помимо специалистов корпорации CASIC, в разработке проекта поезда T-Flight задействованы специалисты из более чем двадцати научно-исследовательских институтов."Не стоит сильно беспокоиться о безопасности и комфорте пассажиров" - рассказывает Мао Кай, - "Наш поезд будет разгоняться до максимальной скорости с ускорением, гораздо меньшим, чем ускорение при взлете пассажирского авиалайнера".Однако, у некоторых из экспертов в данной области имеется свое мнение на этот счет. "Человеческое тело может выдержать нагрузки, действующие на него при разгоне и движении со скоростью 4 тысячи километров в час, только в течение короткого времени" - утверждает Жао Джиян (Zhao Jian), профессор из Пекинского транспортного университета (Beijing Transport University), - "Они что, хотят превратить обычных людей в астронавтов?". Другие эксперты утверждают, что в настоящее время не существует подходящей тормозной системы, способной остановить разогнанный до четырех тысяч километров в час поезд в случае возникновения экстренной ситуации. А такое положение дел представляет собой очень серьезную угрозу не только здоровью пассажиров, но и их жизни.Пока специалисты корпорации CASIC сами не могут указать даже предположительных сроков реализации проекта T-Flight. Однако, согласно имеющейся информации, уже начаты первые испытания некоторых технологий необходимых для создания сверхзвукового наземного транспорта.