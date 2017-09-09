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Компания Lilium приступает к разработке пятиместного варианта своего "летающего такси"

9-09-2017, 08:35
Компания Lilium приступает к разработке пятиместного варианта своего "летающего такси"


Первое знакомство наших читателей с молодой немецкой авиационной компанией Lilium состоялось в прошлом году. Эта компания была организована в рамках стартап-инкубатора Европейского космического агентства (ЕКА), ее основателями стали выпускники и инженеры из Технологического университета Мюнхена (Technical University of Munich). А целью создания компании Lilium является создание тихого электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой Lilium Jet, своего рода "летающего такси", которое можно будет вызвать простым нажатием кнопки в специализированном приложении для смартфона.

С момента основания компании Lilium не прошло и года, как ее специалистам удалось разработать, собрать и поднять в воздух первый опытный образец аппарата Lilium Jet. Этот опытный образец был рассчитан на перевозку двух пассажиров со скоростью до 400 километров в час. Выдвигающиеся шасси, способность к вертикальному взлету и посадке, и высокий уровень автоматизации системы управления позволяют аппарату Lilium Jet взлетать и садиться на площадке, размером 15 на 15 метров.

Компания Lilium приступает к разработке пятиместного варианта своего "летающего такси"


После успешных испытаний первого опытного образца летательного аппарата, во время которых была продемонстрирована его маневренность, в том числе и способность переходить от вертикального зависания к горизонтальному полету, компания Lilium обратила внимание общественности на большой пятиместный вариант такого аппарата. Пятиместный вариант Lilium Jet может перевозить пять пассажиров на расстояние до 300 километров с максимальной скоростью 300 километров в час. Использованные в конструкции аппарата самые современные технологии сделают его настолько эффективным, что стоимость полета на нем не будет превышать стоимости поездки на такси на такое же расстояние, только, при этом, путешествие на летательном аппарате займет в пять раз меньше времени, нежели поездка на автомобиле.

Идея компании Lilium привлекла внимание многих спонсоров, в число которых входят китайская холдинговая компания и интернет-гигант Tencent, инвестиционные фирмы Atomico и Obvious Ventures. В настоящее время в дальнейшее развитие идей компании Lilium инвестировано около 90 миллионов долларов. Полученное финансирование позволит компании Lilium не снижая темпов заниматься дальнейшими разработками летательного аппарата Lilium Jet, в том числе и его пятиместного варианта, а сейчас компания занимается набором дополнительного штата сотрудников, усилия которых будут направлены для обеспечения первого пилотируемого полета пятиместного варианта Lilium Jet уже в 2019 году.

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