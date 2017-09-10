Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной Америке

Сегодня, 00:21

Amazon объявил о поиске места для

строительства второй штаб-квартиры в Северной Америке. Компания

планирует вложить в этот проект свыше 5 млрд долларов и создать около 50 тыс.

рабочих мест. Об этом сообщает RNS.



«Мы ожидаем, что вторая штаб-квартира будет полностью аналогична

штаб-квартире в Сиэтле. Она позволит привлечь миллиарды долларов

начальных и дальнейших инвестиций, а также создаст десятки тысяч

высокооплачиваемых рабочих мест», — приводит компания слова ее основателя и гендиректора Джеффа Безоса.

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Amazon планирует найти место для строительства второй штаб-квартиры в крупном городе с населением более 1 млн человек со стабильной и комфортной бизнес-средой, отмечается в сообщении.

Штаб-квартира Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон) насчитывает 33 здания

общей площадью 8,1 млн кв. футов (7,5 млн кв. метров). Количество

сотрудников составляет свыше 40 тыс. человек. По оценкам компании,

строительство штаб-квартиры в Сиэтле привлекло в местную экономику

дополнительно 38 млрд долларов.