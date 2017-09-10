Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной Америке

Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной АмерикеСегодня, 00:21
Amazon объявил о поиске места для
строительства второй штаб-квартиры в Северной Америке. Компания
планирует вложить в этот проект свыше 5 млрд долларов и создать около 50 тыс.
рабочих мест. Об этом сообщает RNS.
«Мы ожидаем, что вторая штаб-квартира будет полностью аналогична
штаб-квартире в Сиэтле. Она позволит привлечь миллиарды долларов
начальных и дальнейших инвестиций, а также создаст десятки тысяч
высокооплачиваемых рабочих мест», — приводит компания слова ее основателя и гендиректора Джеффа Безоса.
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Amazon планирует найти место для строительства второй штаб-квартиры в крупном городе с населением более 1 млн человек со стабильной и комфортной бизнес-средой, отмечается в сообщении.
Штаб-квартира Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон) насчитывает 33 здания
общей площадью 8,1 млн кв. футов (7,5 млн кв. метров). Количество
сотрудников составляет свыше 40 тыс. человек. По оценкам компании,
строительство штаб-квартиры в Сиэтле привлекло в местную экономику
дополнительно 38 млрд долларов.