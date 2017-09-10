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Астана и Анкара будут развивать транзитный потенциал

Сегодня, 00:40
Астана и Анкара будут развивать транзитный потенциал


Казахстан намерен перенять опыт Турции по повышению транзитно-транспортного потенциала. Об этом стало известно в ходе брифинга для представителей средств массовой информации по итогам официального визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Всем известно, что Турция является транзитным государством с развитой инфраструктурой. Учитывая этот факт, мы предложили развивать казахстанский транспортно-транзитный потенциал совместно с турецкой стороной», — сказал президент Казахстана.

В ходе брифинга глава государства также отметил экономическую и политическую близость Казахстана и Турции, подчеркнув активное развитие сотрудничества между двумя странами.

«Турция является одним из ближних экономических и политических партнеров Казахстана. Активно развивается двустороннее сотрудничество, часто проводятся встречи на высоком уровне. В этом году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений», — сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев рассказал о работе более 1600 предприятий с участием турецкого капитала и о дальнейшем развитии совместных инвестиционных проектов.


Астана и Анкара будут развивать транзитный потенциал

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Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросе культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, отметив взаимный обмен учащимися высших учебных заведений. Также глава государства подчеркнул, что в ходе переговоров с Реджепом Эрдоганом были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня.

«По основным глобальным вопросам у нас схожие позиции. Между двумя странами отсутствуют недопонимания. Астана предложила свою площадку для проведения переговоров по Сирии. Тем самым, мы вносим свой вклад в решение этой проблемы исключительно мирным путем», — сказал президент Казахстана.

В завершение своего выступления, Нурсултан Назарбаев поблагодарил турецкую сторону за активное участие в подготовке и проведении международной выставки «ЭКСПО-2017».

В свою очередь, Реджеп Эрдоган выразил надежду на продолжение диалога по развитию связей между двумя странами и пригласил президента Казахстана посетить Турецкую Республику в следующем году.

Президент Турции поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанную поддержку и созданные условия для турецких инвесторов и бизнесменов, работающих в Казахстане.

«Я считаю, что наше сотрудничество и впредь будет укрепляться. Я хочу еще раз поздравить Казахстан с успешной организацией крупных международных мероприятий. Ваша республика является государством, занимающим одно из лидирующих позиций в Центрально Азиатском регионе. Нас радуют успехи вашей страны», — сказал Реджеп Эрдоган.


Астана и Анкара будут развивать транзитный потенциал

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В завершение выступления президент Турции выразил намерение оказывать всестороннюю поддержку реализации программы «Нурлы жол» и поблагодарил за гостеприимство казахстанскую сторону.

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По итогам официального визита президента Турецкой Республики в Казахстан были приняты следующие документы:

— Протокол 10-го заседания Межправительственной экономической комиссии;

— Протокол к плану мероприятий Совместной экономической программы «Новая синергия» на 20172020 годы;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Консорциумом «Алсим Аларко» и Европейским банком реконструкции и развития по вопросу строительства и эксплуатации автомобильной дороги «БАКАД».

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