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Астрономы обнаружили две новые гиперскоростные звезды в нашей галактике

Вчера, 10:13
Астрономы обнаружили две новые гиперскоростные звезды в нашей галактике


Группа ученых-астрономов из университета Юньнани в Куньмине, Китай, возглавляемая Янгом Хуонгом (Yang Huang), обнаружила две новые гиперскоростные звезды, "бороздящие" просторы космического пространства на удалении 70 тысяч световых лет от Земли. Гиперскоростные звезды являются достаточно редкими космическими объектами, двигающимися со столь большими скоростями, что они могут "сбежать" из гравитационной ловушки галактики. Астрономы полагают, что такие звезды получаются в результате сильных взаимодействий между двумя звездами бинарной системы и массивной черной дырой, располагающейся в центре галактики. Отметим, что обычные звезды двигаются в космическом пространстве со скоростью не более 100 километров в секунду, в то время как скорость некоторых гиперскоростных звезд может достигать, а то и превышать отметку в 1000 километров в секунду.

Согласно существующим теориям и расчетам математических моделей, в пределах Млечного Пути должны сейчас находиться около тысячи гиперскоростных звезд. Однако, в силу множества причин, ученым удалось обнаружить и идентифицировать всего 20 таких звезд на сегодняшний день. Именно поэтому обнаружение еще двух гиперскоростных звезд имеет большое значение, их дальнейшее изучение поможет ученым узнать нечто новое относительно природы этих редких и специфических звезд. Помимо интереса, который представляют собой сами гиперскоростные звезды, эти объекты, перемещающиеся на большие расстояния за короткие промежутки времени, позволяют производить вычисления распределения массы материи в Млечном Пути, предоставляют данные о форме ореола темной материи, окружающей галактику и служить источником другой ценной научной информации.

Астрономы обнаружили две новые гиперскоростные звезды в нашей галактике


Две новых гиперскоростных звезды были обнаружены путем углубленного анализа данных, собранных во время спектроскопического обзора, выполненного при помощи телескопа Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope (LAMOST), Китай. Этот телескоп и собираемые им данные используются для исследований структуры и процессов развития нашей галактики. Новые гиперскоростные звезды получили соответствующие названия LAMOST-HVS2 и LAMOST-HVS3, а первой подобной звездой, стала звезда LAMOST-HSV1, обнаруженная в 2014 году.

Согласно имеющимся данным, звезда LAMOST-HVS2 относится к типу B2V. Ее масса превышает массу Солнца в 7.3 раза, а температура поверхности составляет 20 600 градусов по шкале Кельвина. Звезда LAMOST-HVS2 находится на удалении 72 500 световых лет от Земли и ее радиальная скорость относительно галактики составляет 341.1 километр в секунду. Звезда LAMOST-HVS3, относящаяся к классу B7V и находящаяся на удалении 72 760 световых лет, в четыре раза более массивна, нежели Солнце. Температура ее поверхности составляет 14 тысяч градусов по шкале Кельвина, а радиальная скорость - 361.38 километра в секунду.

Принимая в расчет спектральные характеристики, особенности траекторий и скорость движения звезд, исследователи считают, что местом их "рождения" являются области, богатые молодыми звездами и находящиеся неподалеку от центра Млечного Пути. Однако, для подтверждения этого предположения требуются некоторые дополнительные данные, которые могут появиться в новом выпуске данных, собранных космическим телескопом Gaia.
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