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Cashless Challenge. Сдачи не надо. Выпуск 2

Сегодня, 00:14
Cashless Challenge. Сдачи не надо. Выпуск 2


20 сентября в Алматы состоится первый в Казахстане Cashless Kazakhstan Summit. Эксперты, банкиры и бизнесмены обсудят вопросы электронной экономики, развития финансовой грамотности, инноваций в системе электронных платежей и цифровых финансовых услуг.

Организатор встречи — Visa в Казахстане. Центр деловой информации Kapital.kz — официальный партнер Cashless Kazakhstan Summit. Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть 20 сентября на Kapital.kz. Ознакомиться с программой мероприятия, подписаться на страницу с новостями можно по ссылке.

В рамках Cashless Kazakhstan Summit известный блогер Ержан Рашев решает прожить две недели без купюр и называет это Cashless Challenge. Смотрите во втором выпуске интервью с популярным блогером и директором Angel-in-Us Алишером Еликбаевым.

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