Древняя технология стала основой новой системы аккумулирования энергии

Вчера, 10:13Огнеупорный кирпич - это кирпич, изготовленный из специальной глины, которая была подвергнута обработке температурой порядка 1600 градусов Цельсия. Технология изготовления такого кирпича была известна людям еще 3 тысячи лет назад, а недавно исследователи из Массачусетского технологического института использовали эту древнюю технологию для создания простой, недорогой и достаточно эффективной системы аккумулирования энергии. Эта система способна превращать в тепло лишнюю энергию в моменты, когда дует сильный ветер или ярко светит Солнце, накапливать это тепло в штабелях из специальных огнеупорных кирпичей для его обратного превращения в электричество в часы пикового потребления.Созданная система получила название FIRES (Firebrick Resistance-heated Energy Storage), ее стоимость составляет всего от одной десятой до одной сороковой доли от стоимости гидроэлектрических систем аккумулирования энергии или систем на базе аккумуляторных батарей.Избыточная электрическая энергия превращается в тепло при помощи обычных высокотемпературных резистивных нагревателей. Это тепло сохраняется в материале огнеупорных кирпичей, который обладает весьма высоким показателем теплоемкости. Штабеля этих кирпичей заключены в специальные теплоизолирующие кожухи, которые не дают теплу рассеиваться в окружающую среду и позволяют кирпичам держать накопленную энергию в течение достаточно долгого времени. При необходимости, хранимая в кирпичах тепловая энергия может быть преобразована назад в электричество любым из доступных на сегодняшний день методов.Следующим шагом, который намерены сделать исследователи из Массачусетса, станет изготовление полномасштабного опытного образца "кирпичной" аккумулирующей станции. Испытания этой станции в реальных условиях дадут информацию об экономической целесообразности такого метода хранения энергии. И, если все пройдет удачно, то выпуск таких аккумулирующих станций может быть начат уже в 2020 году.