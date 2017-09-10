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Jaguar перейдет на гибриды и электромобили

Сегодня, 00:18
Jaguar перейдет на гибриды и электромобили


Британская Jaguar Land Rover (JLR), которая принадлежит индийскому автопроизводителю Tata Motors, планирует с 2020 года выпускать все новые модели на базе электро- или гибридных двигателей. Первым электромобилем станет Jaguar I-Pace, который поступит в продажу уже в 2018 году, сообщает vestifinance.ru.

Исполнительный директор JLR Ральф Спет говорит, что решение перейти на производство электрокаров и автомобилей с гибридными двигателями даст покупателем еще больший выбор.

В июле этого года шведский концерн Volvo также заявлял о том, что с 2019 года будет оснащать все новые модели электрическими двигателями. Однако как Volvo, так и JLR продолжат выпускать старые модели автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, отмечает BBC.


Jaguar перейдет на гибриды и электромобили

Самый мощный Jaguar в истории

«Двигатель внутреннего сгорания — это высокий уровень развития технологий. Мы будем видеть такие двигатели, работающие на бензине или дизтопливе, еще много лет», — полагает Спет. «Ясно одно: будущее будет «электрическим», — заявил глава компании.

Компания также попыталась спрогнозировать, как будут выглядеть автомобили в 2040 году. Jaguar представила концепт-кар Future-Type, в котором вождение будет осуществляться с помощью голоса. Съемный руль Sayer с искусственным интеллектом «не просто находится в автомобиле, он становится вашим верным товарищем», сообщают в компании.

Внедорожники Range Rover с бензоэлектрической силовой установкой уже проходbт испытания. А полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace выйдет на рынок в следующем году.

Компания JLR также сообщила, что разработала электрическую версию своей классического родстера 1968 года выпуска E-type Zero. Однако эта версия является концепт-каром и не поступит в продажу.

JLR является крупнейшим автопроизводителем в Великобритании, а также одним из крупнейших в стране экспортеров: порядка 80% годовой выручки, составившей в 2016 году 24 млрд фунтов стерлингов, пришлось на долю зарубежных продаж, передает «Интерфакс».

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