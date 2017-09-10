Машины-монстры: Мотоорган - миниатюрный орган, использующий электродвигатели в качестве источника звука

Вчера, 10:13Некто Дмитрий Морозов, умелец и изобретатель из Москвы, уже несколько лет занимается созданием весьма необычных музыкальных инструментов. Наиболее интересными из его творений является машина, превращающая в жутковатую музыку изгибы электрического провода, и синтезатор-вампир, который приводится в действие кровью своего изобретателя. А последним творением Дмитрия Морозова является странный электромеханический орган, получивший название "Мотоорган", в конструкции которого использованы три электродвигателя разного размера, которые производят звуки, подобные звукам электронного синтезатора."Мозгом" электромеханического органа является контроллер Arduino Mega, который управляет двумя двигателями от компьютерных вентиляторов и одним двигателем, используемым обычно в различных электроприводах. Сенсорная клавиатура с 24 клавишами разбита на три зоны, каждая из которых осуществляет управление одним из электродвигателей путем изменения подаваемого на него напряжения, что приводит к изменению скорости его вращения.Каждая издаваемая мотоорганом нота предварительно настраивается при помощи вольтметра и потенциометра. Это позволяет настроить и перенастроить музыкальный инструмент под определенную тональность. Но самым интересным является метод съема звукового сигнала, который реализован в виде катушки от электрогитары, превращающей в электрический сигнал электромагнитные волны, вырабатываемые обмотками трех электродвигателей. Снимаемый с катушки сигнал усиливается до нужной величины и подается на обычный 3.5-миллиметровый аудио-разъем. А металлические "органные трубы", установленные в задней части мотооргана, являются лишь частью художественного оформления музыкального инструмента.Со слов Дмитрия Морозова, игра на мотооргане является достаточно сложным занятием из-за того, что для воспроизведения музыки на нем требуется брать аккорды, как при игре на обычном синтезаторе. А услышать воспроизводимую мотоорганом музыку можно, просмотрев представленный ниже видеоролик.