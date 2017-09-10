Volkswagen намерен продать непрофильные активы

Сегодня, 00:11

Немецкий автоконцерн Volkswagen сейчас разрабатывает план по избавлению от непрофильных активов. Как сообщил глава компании Маттиас Мюллер в интервью Wall Street Journal, может быть продан бизнес, ежегодно приносящий VW около 20% выручки, пишет vestifinance.ru.



В прошлом году выручка группы Volkswagen составила 217 млрд евро. Маттиас Мюллер назвал также спекуляциями слухи о переговорах концерна с Fiat Chrysler по поводу возможного слияния.

«Мы являемся крупной компанией, раздувать бизнес мы при этом не собираемся, это не в наших интересах. Было много спекуляций на счет нашего слияния с Fiat Chrysler Automobiles, мы не могли не заметить этих разговоров. Но это все лишь слухи — и ничего больше», — объяснил гендиректор Volkswagen.

Harley-Davidson может купить своего конкурента Ducati

Гендиректор Volkswagen прокомментировал также историю с продажей принадлежащей VW компании по производству мотоциклов Ducati за 1,5 млрд евро. Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн приостановил переговоры с потенциальными покупателями итальянского бренда. Сделать это пришлось по причине сопротивления со стороны профсоюзов. Маттиас Мюллер сообщил, что переговоры по продаже бизнеса Ducati затянутся. Тем не менее руководство концерна не позволит, чтобы кто-либо диктовал им свои условия, добавил генеральный директор Volkswagen.

Ранее сообщалось, что американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. ведет переговоры о покупке Ducati Motor Holding SpA у немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Компания Audi (подразделение Volkswagen), владеющая Ducati, в марте уполномочила инвестбанк Evercore начать оценку спроса инвесторов на итальянский бренд мотоциклов. Audi оценивает Ducati в 1,5 млрд евро.

Компания Ducati основана в 1926 г. в Болонье братьями Андриано, Бруно и Марчелло Дукати и первоначально выпускала радиотехнику. После Второй мировой войны Ducati перешла на выпуск мотоциклов. Компания выпускает около 40 тыс. мотоциклов в год и контролирует почти 9% мирового рынка спортивных мотоциклов.