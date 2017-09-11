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Wi-Charge - технология, которая превратит все помещение в одну большую "зарядку" для мобильных устройств

11-09-2017, 08:36
Wi-Charge - технология, которая превратит все помещение в одну большую "зарядку" для мобильных устройств


Люди, использующие несколько различных мобильных устройств, знают, что по закону подлости заряд аккумуляторной батареи очень часто подходит к концу именно в тот момент, когда у них возникает экстренная необходимость в использовании этого устройства. И главным неудобством в данном случае является то, что устройством можно воспользоваться только в пределах пары шагов от места, куда включено его зарядное устройство. Решением данной проблемы может стать новая технология под названием Wi-Charge, которая способна превратить целое помещение или комнату в одну большую беспроводную "зарядку", что, в свою очередь, позволит человеку свободно перемещаться, продолжая процесс заряда аккумуляторной батареи.

В настоящее время существует уже множество вариантов реализации технологий беспроводной зарядки аккумуляторных батарей. Но в большинстве случаев требуется, чтобы заряжаемое устройство лежало на специальной поверхности или находилось в непосредственной близости от беспроводного зарядного устройства. В технологии же Wi-Charge беспроводное зарядное устройство крепится на потолке помещения, позволяя заряжать батарею в любом месте этого помещения.

Известно, что разные типы электронных устройств имеют различные энергетические потребности. Для удовлетворения этих потребностей компания Wi-Charge разработала несколько вариантов реализации своей технологии. Первый вариант, "Light", рассчитан на подзарядку батарей мобильных телефонов в области одного рабочего места. Второй вариант, "Kiik", ориентирован на обеспечение энергией малопотребляющих устройств из разряда "Интернета вещей". А третий, саамы мощный вариант, "Rayo", способен обеспечить зарядку аккумуляторных батарей в помещении, площадью до 25 квадратных метров, чего достаточно для охвата практически любой жилой комнаты или небольшого офиса.

В настоящее время все варианты реализации технологии Wi-Charge находятся еще в стадии бета-тестирования. И, если этой технологии будет суждено выйти и прижиться на потребительском рынке, она, эта технология, позволит людям забыть обо всех проблемах, связанных с необходимостью зарядки аккумуляторных батарей их мобильных устройств.

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