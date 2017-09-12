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«Аралтуз» намерен наладить поставки в Иран, Китай, ОАЭ

Сегодня, 00:10
«Аралтуз» намерен наладить поставки в Иран, Китай, ОАЭ


За последние 4 года на заводе «Аралтуз» обновили оборудование и технологии, а линейка выпускаемой продукции включает 20 видов наименований. На заводе намерены расширять рынки сбыта, сообщает 24.kz.

В 2013 году на предприятии запустили линию по новейшим европейским технологиям. Еще один цех по производству пищевой соли начал работать в прошлом году.

«Раньше стояли украинские установки, завод выпускал 10 тысяч тонн соли, в 2013 году мы обновили производство. По испанским технологиям линии выпускают до 15 тысяч тонн солепродуктов», — отметил начальник цеха Бержан Рысманбетов.

Благодаря технологическому перевооружению мощности завода выросли в 5 раз. Три года назад ассортимент компании пополнился кормовой солью в брикетах. Сегодня технологи работают над повышением качества выпускаемой продукции.

Львиная доля — 60% солепродуктов, экспортируется в Россию, еще 5% - в Кыргызстан. Большой спрос на соль «Аралтуз» и в Казахстане. В этом году намерены увеличить объемы производства до 370 тысяч тонн. Планируется выйти с казахстанской солью на рынки Ирана, Китая, Арабских Эмиратов.

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