Астрономы обнаружили уникальную черную дыру, скрывающуюся в недрах нашей галактики

Вчера, 08:35Ученые-астрономы, занимающиеся поисками и изучением одних из самых экзотических объектов во Вселенной, черных дыр, находят их в больших количествах даже в пределах нашей галактики, галактики Млечного Пути. Однако, все эти черные дыры или являются маленькими, с массой, сопоставимой с массой средней звезды, или огромными сверхмассивными черными дырами, силы гравитации которых удерживают такие огромные объекты, как галактики. Между этими двумя видами черных дыр должны находиться черные дыры с промежуточной массой, исследования которых помогут ученым понять процессы и механизмы, приводящие к формированию сверхмассивных черных дыр. Однако, до последнего времени астрономам, несмотря на их усердные попытки, не удавалось найти даже следов существования "средних" черных дыр.В прошлом году группа астрономов из университета Кейо, Япония, возглавляемая Томохару Ока (Tomoharu Oka), сообщила об обнаружении достаточно странного облака молекулярного газа, которое получило название CO-0.40-0.22 и которое находится в пределах нашей галактики. Более тщательные исследования этого облака, проведенные при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), позволили выявить наличие уплотнения газа в центральной части облака, которое является источником радиоволн, частоты и спектральный состав которых имеет множество общих черт с радиоволнами, излучаемыми из центра нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра Sagittarius A*. "Проведенный анализ собранных данных показал, что в центре облака CO-0.40-0.22 скрывается черная дыра с промежуточной массой" - рассказывает Томохару Ока.Сделанное японцами открытие буквально взбудоражило все астрономическое сообщество. "В опубликованной работе японские ученые соблюдают максимальную осторожность в предположениях и высказываниях" - рассказывает Кевин Шавински (Kevin Schawinski), астроном из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), - "Тем не менее, они собрали великолепный набор научных данных, в которых содержатся весьма многообещающие доказательства сделанных ими предположений".Если дальнейшие наблюдения и исследования подтвердят наличие в центре облака CO-0.40-0.22 "промежуточной" черной дыры, это послужит доказательством теории, говорящей о том, что Млечный Путь сформировался и принял свой обычный вид, захватив и поглотив некоторое количество близлежащих небольших галактик. И объект CO-0.40-0.22 является ничем иным, как остатками ядра поглощенной карликовой галактики, а находящаяся там черная дыра через какое-то время может "отъестся" до таких размеров и массы, что она войдет в одну весовую категорию с черной дырой Sagittarius A*.