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Астрономы обнаружили уникальную черную дыру, скрывающуюся в недрах нашей галактики

Вчера, 08:35
Астрономы обнаружили уникальную черную дыру, скрывающуюся в недрах нашей галактики


Ученые-астрономы, занимающиеся поисками и изучением одних из самых экзотических объектов во Вселенной, черных дыр, находят их в больших количествах даже в пределах нашей галактики, галактики Млечного Пути. Однако, все эти черные дыры или являются маленькими, с массой, сопоставимой с массой средней звезды, или огромными сверхмассивными черными дырами, силы гравитации которых удерживают такие огромные объекты, как галактики. Между этими двумя видами черных дыр должны находиться черные дыры с промежуточной массой, исследования которых помогут ученым понять процессы и механизмы, приводящие к формированию сверхмассивных черных дыр. Однако, до последнего времени астрономам, несмотря на их усердные попытки, не удавалось найти даже следов существования "средних" черных дыр.

В прошлом году группа астрономов из университета Кейо, Япония, возглавляемая Томохару Ока (Tomoharu Oka), сообщила об обнаружении достаточно странного облака молекулярного газа, которое получило название CO-0.40-0.22 и которое находится в пределах нашей галактики. Более тщательные исследования этого облака, проведенные при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), позволили выявить наличие уплотнения газа в центральной части облака, которое является источником радиоволн, частоты и спектральный состав которых имеет множество общих черт с радиоволнами, излучаемыми из центра нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра Sagittarius A*. "Проведенный анализ собранных данных показал, что в центре облака CO-0.40-0.22 скрывается черная дыра с промежуточной массой" - рассказывает Томохару Ока.

Астрономы обнаружили уникальную черную дыру, скрывающуюся в недрах нашей галактики


Сделанное японцами открытие буквально взбудоражило все астрономическое сообщество. "В опубликованной работе японские ученые соблюдают максимальную осторожность в предположениях и высказываниях" - рассказывает Кевин Шавински (Kevin Schawinski), астроном из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), - "Тем не менее, они собрали великолепный набор научных данных, в которых содержатся весьма многообещающие доказательства сделанных ими предположений".

Если дальнейшие наблюдения и исследования подтвердят наличие в центре облака CO-0.40-0.22 "промежуточной" черной дыры, это послужит доказательством теории, говорящей о том, что Млечный Путь сформировался и принял свой обычный вид, захватив и поглотив некоторое количество близлежащих небольших галактик. И объект CO-0.40-0.22 является ничем иным, как остатками ядра поглощенной карликовой галактики, а находящаяся там черная дыра через какое-то время может "отъестся" до таких размеров и массы, что она войдет в одну весовую категорию с черной дырой Sagittarius A*.
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