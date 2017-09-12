«Атамекенiм» даст новый статус предпринимателю

Сегодня, 00:35

На площадке Нацпалаты 11 сентября 2017 года состоялась пресс-конференция, в ходе которой дали старт акции «Атамекенiм».

«Программная статья „Болашаа бадар: Рухани жаыру“ главы государства везде активно обсуждается. Там есть много направлений, в том числе и обращение для предпринимателей. Тщательно всё изучив, отсмотрев международный опыт, решили взять за основу социальную ответственность предпринимателя через отношение к Родине», — открыл пресс-конференцию Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Акция направлена на поддержку инициатив бизнеса в вопросах социальной ответственности. Цели благотворительности — адресность, эффективность, устойчивость и профессионализм.

«Для достижения этих целей — необходимо иметь четкое видение проблем в разрезе каждого населенного пункта. Сегодня выработан ряд предложений для поддержки инициативы бизнеса в данном направлении», — подчеркнул председатель Правления.

«Атамекенiм» стартует в 14 регионах Казахстана и городах Астана и Алматы. По итогам «Атамекен» сформирует пакет предложений по стимулированию бизнеса к проявлению социальной ответственности и внесет на рассмотрение правительства.

«Нацпалата совместно с акиматом Павлодарской области в пилотном режиме подготовила Реестр социальных проблем на примере Экибастуза и Щербактинского района в разрезе населенных пунктов. Были указаны, такие простые вещи как нехватка питьевой воды и ремонт дорог. Список будет в открытом доступе, чтобы предприниматель мог в форме ГЧП или как-то иначе помочь в этих вопросах населению», — пояснил Аблай Мырзахметов.

Также «Атамекеном» в целях усиления мотивации предлагается учредить государственную награду и совершенствовать критерии конкурса «Парыз». Ввести номинацию «Лучший социальный предприниматель» за предпринимательство в области решения социальных проблем.

«Исходя из мирового опыта, предлагается присвоение собственных имен предпринимателей частным объектам социальной инфраструктуры, созданных ими в процессе благотворительной деятельности», — сообщил спикер.

Аблай Мырзахметов рассказал и об экономических мерах стимулирования благотворительности.

«В настоящее время в Казахстане используются определенные налоговые льготы по мотивации бизнеса к социально ответственной деятельности. Судя по доступной информации — нет мониторинга и оценки эффективности действующих механизмов использования льгот, как влияет благотворительность на развитие общества. Добавлю, что по мнениям экспертов, практика благотворительности в Казахстане недостаточна развита, в сравнении с другими странами. Предлагаем обсудить детально эту тему с предпринимателями, предложить ваши рекомендации», — предложил спикер.

Предприниматель, меценат Кайрат Кудайберген в свою очередь отметил, что подобная акция поддержит благотворителей.

«Никто не хочет показывать и афишировать добрые дела. Как говорится, „сделал добро и бросай его в воду“. Но, распространяя информацию о подобных инициативах, мы запускаем „вирус добра“, и это правильно. В этом лежит большая идеология. Также основной проблемой является, что никто не знает о налоговых преференциях. Нужно распространять подобные меры поощрения», — считает Кайрат Кудайберген.

В ходе пресс-конференции в онлайне был презентован Реестр социальных проблем. На новом сайте НПП РК «Атамекен» в рубрике «Благотворительность» создан Реестр социальных проблем. С его помощью любой человек будет иметь возможность добавить свою проблему в базу данных, а предприниматель откликнуться на нее. В всплывающем окне будет функция заказать обратный звонок или же написать сообщение с интересующими его вопросами. После чего ему будет предоставлена вся подробная информация о проблеме. Далее в планах публикация ниже примеров, когда предприниматель помог решить проблему. Появиться кнопка «Оставить отзыв».

«Атамекен» хочет собрать по всему Казахстану подобную информацию о имеющихся социальных проблемах, внести ее в Реестр социальных проблем. Предприниматель сможет посмотреть и оказать какую-то поддержку, после чего у него будет возможность воспользоваться налоговыми преференциями", — пояснил заместитель председателя Правления Эльдар Жумагазиев.

Кроме того, «Атамекеном» планирует создать тематическую общедоступную группу в Facebook и Instagram, которая объединит людей проявляющих социальную ответственность, бизнесменов готовых помочь решить разные социальные проблемы общества.