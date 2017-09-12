Авиакомпания SCAT — первый казахстанский перевозчик во Внуково!

Сегодня, 00:20

В среду, 6 сентября, состоялась встреча первого рейса казахстанской авиакомпании SCAT в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.



Авиакомпания SCAT стала первой авиакомпанией Казахстана, начавшей осуществлять перелеты во Внуково. Это знаковое событие для обеих сторон, дарящее дополнительные возможности для пассажиров.

Первый перелет из Казахстана во Внуково осуществлен по направлению Актобе — Москва. Самолет авиакомпании SCAT встречали традиционной торжественной водной аркой, в ходе праздничных мероприятий проведена официальная пресс-конференция. Пассажирам первого рейса из Москвы посчастливилось стать не только свидетелями перерезания красной ленты, открывающей путь первой казахстанской авиакомпании в аэропорт Внуково, но и получить небольшие памятные сувениры, а счастливчик, оказавшийся первым на регистрации, получил сертификат на бесплатный перелет из Казахстана в Москву.

Рейс Москва — Актобе будет выполняться два раза в неделю, каждые среду и пятницу. Время в пути — 2 часа 20 минут. Перелеты будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне Bombardier CRJ 200.

Стоимость перелета в одну сторону от 9608 рублей, в обе стороны от 16 199 рублей, включая аэропортовые сборы.

Напомним, что сейчас в авиакомпании SCAT существует три регулярных направления из Казахстана в Москву: из городов Актау, Актобе и Шымкента.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании scat.kz, а также во всех авиакассах вашего города.