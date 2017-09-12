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Без купюр. Есть контакт! Выпуск 3

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Без купюр. Есть контакт! Выпуск 3


20 сентября в Алматы Visa соберет на одной площадке экспертов, банкиров и бизнесменов на первом в Казахстане Cashless Kazakhstan Summit. Участники обсудят вопросы электронной, развития финансовой грамотности, инноваций в системе электронных платежей и цифровых финансовых услуг.

Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть 20 сентября на Kapital.kz. Ознакомиться с программой мероприятия, подписаться на страницу с новостями можно по ссылке.

В рамках своего Cashless Challenge Ержан Рашев побеседовал с Нурланом Жагипаровым — управляющим директором Qazkom, который рассказал об инновационных технологиях в безналичных платежах, доступных в Казахстане.

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