Без купюр. Есть контакт! Выпуск 3

Сегодня, 00:23

20 сентября в Алматы Visa соберет на одной площадке экспертов, банкиров и бизнесменов на первом в Казахстане Cashless Kazakhstan Summit. Участники обсудят вопросы электронной, развития финансовой грамотности, инноваций в системе электронных платежей и цифровых финансовых услуг.

Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть 20 сентября на Kapital.kz. Ознакомиться с программой мероприятия, подписаться на страницу с новостями можно по ссылке.

В рамках своего Cashless Challenge Ержан Рашев побеседовал с Нурланом Жагипаровым — управляющим директором Qazkom, который рассказал об инновационных технологиях в безналичных платежах, доступных в Казахстане.