Компания SpaceX демонстрирует полный вариант скафандра для экипажа космического корабля Crew Dragon

Вчера, 08:36Не так давно Элон Маск, основатель и руководитель известной космической компании SpaceX, продемонстрировал всему миру футуристический скафандр, в который будут одеты члены экипажа космического корабля Crew Dragon. На первых опубликованных в Instagram снимках этот скафандр был показан частично. Но буквально на днях на странице Элона Маска появился новый снимок, на котором этот скафандр продемонстрирован полностью. Более того, согласно имеющейся информации образцы таких скафандров уже существуют в реальности и недавно они успешно прошли через этап тестирования на герметичность в вакууме при двойном внутреннем давлении, т.е. внутрь скафандра был закачан воздух под давлением 1520 миллиметров ртутного столба.Благодаря тонкой оболочке скафандра и отсутствия в его конструкции больших узлов систем жизнеобеспечения становится ясно, что этот скафандр является более современным и высокотехнологичным аналогом аварийного скафандра Advanced Crew Escape Suit, скафандра оранжевого цвета, в который одеваются астронавты во время запуска в космос или возвращения на Землю.Новый скафандр SpaceX не предназначен для выходов в открытый космос. Для этого используются скафандры другого типа, которые представляют собой миниатюрные космические корабли, имеющими полноценные системы жизнеобеспечения, системами обогрева, охлаждения и защитой человека от других чрезвычайно враждебных факторов космического пространства. Помимо этого, скафандры для выходов в открытый космос имеют жесткие элементы, которые не позволяют скафандру раздуться под влиянием внутреннего давления и превратить человека в абсолютно беспомощное существо.Аварийный скафандр предназначен для обеспечения защиты владельца в течение лишь короткого промежутка времени в случае непредвиденной разгерметизации кабины космического корабля. В таком случае скафандр раздувается и защищает владельца до тех пор, пока возникшая проблема не будет устранена или не будет произведено аварийное возвращение корабля на Землю. Однако, такой скафандр не сможет обеспечить защиту человека вне капсулы космического корабля.Тем не менее, в аварийном скафандре компании SpaceX все же присутствуют некоторые жесткие элементы, которые обеспечивают человеку ограниченную возможность двигаться, что позволит ему управлять космическим кораблем или эвакуироваться из него в случае такой возможности и необходимости.На приведенном снимке видно, что скафандр состоит из нескольких секций, туловища, брюк, съемных ботинок, перчаток и пластикового шлема. А на плечах, перчатках, локтях и коленях скафандра можно заметить износостойкие вставки, которые, по идее, являются дополнительной защитой человека в экстренных ситуациях. Будет интересно увидеть процесс облачения человека в такой скафандр, ведь на его поверхности нет традиционных металлических змеек, застежек и других элементов крепления, используемых в американских и российских скафандрах.Пока еще неизвестно, насколько эффективным окажется новый скафандр компании SpaceX. Но вот с точки зрения стиля ему можно дать оценку в 10 баллов из 10 возможных.