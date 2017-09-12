Проведены первые испытания реактивного двигателя, полностью изготовленного при помощи 3D-печати

Вчера, 08:36В свое время мы не раз рассказывали нашим читателям о разработке и испытаниях различных типов реактивных двигателей, некоторые из элементов и узлов которых были изготовлены при помощи технологий промышленной трехмерной печати. Однако, переплюнуть все сделанное в данном направлении ранее удалось исследователям из университета Монаша, Австралия, и его дочерней компании Amaero, которые на днях провели успешные испытания нового реактивного двигателя, полностью изготовленного при помощи технологий 3D-печати.Реактивный двигатель, изготовленный австралийскими исследователями, имеет две главные особенности. Во-первых, он является так называемым клиновоздушным ракетным двигателем (aerospike engine), конструкция которого в корне отличается от традиционных двигателей, используемых в современных ракетах-носителях. И, во-вторых, этот двигатель был полностью изготовлен и собран при помощи промышленного трехмерного принтера."Проектирование узлов и агрегатов, ориентированное на технологии аддитивного производства, открывает перед конструкторами массу широчайших возможностей" - рассказывает Грэм Белл (Graham Bell), ведущий инженер данного проекта, - "Мы смогли отодвинуть в сторону все ограничения, связанные с процессом традиционного производства, и сконцентрировались на особенностях, которые обеспечивают максимальную эффективность его работы, включая форму сопла и разветвленную систему внутреннего охлаждения".Оптимизированная конструкция нового реактивного двигателя позволяет ему развить большую тягу при том же уровне расхода топлива, чем другие подобные двигатели, изготавливаемые путем традиционной механической обработки металла. И самым главным является то, что весь процесс создания двигателя, от момента начала разработки до момента первых испытаний, уложился всего в четыре месяца.В настоящее время исследователи из университета Монаша и компании Amaero организовали новую компанию под названием NextAero, специалисты которой займутся дальнейшим совершенствованием данных технологий, что позволит Австралии внести существенный вклад в дело развития мировой аэрокосмической промышленности.