В Алматы выросли цены на бензин

Сегодня, 00:15

В сетях крупных автозаправочных станций Алматы наблюдается подорожание цен на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



На АЗС «азМнайГаз» стоимость литра бензина марки АИ-92 с начала августа подорожала на три тенге — до 144 тенге. Бензин марки АИ-95 подорожал также на три тенге до 158 тенге, дизель подорожал на четыре тенге с начала августа — до 144 тенге за литр.

Цены на бензин на АЗС Royal Petrol составляют: АИ-92 — 145 тенге за литр (по сравнению со 143 тенге в августе), дизель теперь стоит также 145 тенге, подорожав на один тенге, топливо марки АИ-95 — 159 тенге.

На АЗС Sinоoil литр АИ-92 подорожал на две тенге, до 145 тенге. Цена за литр дизтоплива и бензина марки АИ-95 подорожала на 1 тенге и составляет 144 и 159 тенге соответственно.

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На заправках Helios литр АИ-92 реализуется по 145 тенге, дизельное топливо — 146 тенге, АИ-95 — 159 тенге.

Самая высокая цена зафиксирована в сети АЗС «Газпром нефть — Казахстан»: АИ-92 реализуется по 147 тенге, подорожав на две тенге, цена на дизтопливо после подорожания составила 147 тенге за литр, а бензина марки АИ-95 — 168 тенге.

Отметим, что в первом полугодии 2017 года нефтеперерабатывающие заводы РК переработали 7,4 млн тонн нефти. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2016 года. Павлодарский нефтехимический завод переработал на 13,1% нефти больше, чем в прошлом году — 2648,7 тыс. тонн, Шымкентский НПЗ на 19,8% меньше — 1 895,5 тыс. тонн, Атырауский НПЗ на 19,6% больше, чем в 2016 году — 2 508,3 тыс. тонн.