Новости / Государство

В Алматы выросли цены на бензин

Сегодня, 00:15
В Алматы выросли цены на бензин


В сетях крупных автозаправочных станций Алматы наблюдается подорожание цен на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

На АЗС «азМнайГаз» стоимость литра бензина марки АИ-92 с начала августа подорожала на три тенге — до 144 тенге. Бензин марки АИ-95 подорожал также на три тенге до 158 тенге, дизель подорожал на четыре тенге с начала августа — до 144 тенге за литр.

Цены на бензин на АЗС Royal Petrol составляют: АИ-92 — 145 тенге за литр (по сравнению со 143 тенге в августе), дизель теперь стоит также 145 тенге, подорожав на один тенге, топливо марки АИ-95 — 159 тенге.

На АЗС Sinоoil литр АИ-92 подорожал на две тенге, до 145 тенге. Цена за литр дизтоплива и бензина марки АИ-95 подорожала на 1 тенге и составляет 144 и 159 тенге соответственно.


В Алматы выросли цены на бензин

Есть ли будущее у малой нефтепереработки?

На заправках Helios литр АИ-92 реализуется по 145 тенге, дизельное топливо — 146 тенге, АИ-95 — 159 тенге.

Самая высокая цена зафиксирована в сети АЗС «Газпром нефть — Казахстан»: АИ-92 реализуется по 147 тенге, подорожав на две тенге, цена на дизтопливо после подорожания составила 147 тенге за литр, а бензина марки АИ-95 — 168 тенге.
Отметим, что в первом полугодии 2017 года нефтеперерабатывающие заводы РК переработали 7,4 млн тонн нефти. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2016 года. Павлодарский нефтехимический завод переработал на 13,1% нефти больше, чем в прошлом году — 2648,7 тыс. тонн, Шымкентский НПЗ на 19,8% меньше — 1 895,5 тыс. тонн, Атырауский НПЗ на 19,6% больше, чем в 2016 году — 2 508,3 тыс. тонн.

  • Просмотров: 116
Похожие материалы
  • В Казахстане вновь повысились цены на бензин В Казахстане вновь повысились цены на бензин
  • Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр
  • Бензин марки АИ-92 подорожал на заправках КМГ Бензин марки АИ-92 подорожал на заправках КМГ
  • Автозаправки Алматы подняли цены на бензин Автозаправки Алматы подняли цены на бензин
  • Стоимость бензина АИ-92 в РК может составить 140-150 тенге за литр Стоимость бензина АИ-92 в РК может составить 140-150 тенге за литр
    • Отзывы читателей
    «Атамекенiм» даст новый статус предпринимателю «Атамекенiм» даст новый статус предпринимателю Государство Сегодня, 00:35
    Без купюр. Есть контакт! Выпуск 3 Без купюр. Есть контакт! Выпуск 3 Государство Сегодня, 00:23
    Авиакомпания SCAT — первый казахстанский перевозчик во Внуково! Авиакомпания SCAT — первый казахстанский перевозчик во Внуково! Государство Сегодня, 00:20
    В Алматы выросли цены на бензин В Алматы выросли цены на бензин Государство Сегодня, 00:15
    «Аралтуз» намерен наладить поставки в Иран, Китай, ОАЭ «Аралтуз» намерен наладить поставки в Иран, Китай, ОАЭ Государство Сегодня, 00:10
    Машины-монстры: Мотоорган - миниатюрный орган, использующий электродвигатели в качестве источника звука Машины-монстры: Мотоорган - миниатюрный орган, использующий электродвигатели в качестве источника звука KnowHow 10-09-2017, 10:13
    Астрономы обнаружили две новые гиперскоростные звезды в нашей галактике Астрономы обнаружили две новые гиперскоростные звезды в нашей галактике KnowHow 10-09-2017, 10:13
    Древняя технология стала основой новой системы аккумулирования энергии Древняя технология стала основой новой системы аккумулирования энергии KnowHow 10-09-2017, 10:13
    Астана и Анкара будут развивать транзитный потенциал Астана и Анкара будут развивать транзитный потенциал Государство 10-09-2017, 00:40
    Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной Америке Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной Америке Государство 10-09-2017, 00:21
    Jaguar перейдет на гибриды и электромобили Jaguar перейдет на гибриды и электромобили Государство 10-09-2017, 00:18
    Cashless Challenge. Сдачи не надо. Выпуск 2 Cashless Challenge. Сдачи не надо. Выпуск 2 Государство 10-09-2017, 00:14
    Volkswagen намерен продать непрофильные активы Volkswagen намерен продать непрофильные активы Государство 10-09-2017, 00:11
    Proteus - камера, способная увидеть свет от источника, находящегося внутри тела человека Proteus - камера, способная увидеть свет от источника, находящегося внутри тела человека KnowHow 9-09-2017, 08:35
    Компания Lilium приступает к разработке пятиместного варианта своего Компания Lilium приступает к разработке пятиместного варианта своего "летающего такси" KnowHow 9-09-2017, 08:35
    Кубиты-триггеры - основа радикально новой архитектуры квантовых вычислительных систем Кубиты-триггеры - основа радикально новой архитектуры квантовых вычислительных систем KnowHow 8-09-2017, 08:34
    Проект Проект "летящего" поезда T-Flight - китайский ответ американскому Hyperloop-у KnowHow 8-09-2017, 08:34
    Алматы стал лидером по количеству новых машин в стране Алматы стал лидером по количеству новых машин в стране Государство 8-09-2017, 00:38
    Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае Государство 8-09-2017, 00:37
    Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов Государство 8-09-2017, 00:35