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0-400-0 километров в час за 42 секунды - автомобиль Bugatti Chiron устанавливает новый мировой рекорд

13-09-2017, 08:34
0-400-0 километров в час за 42 секунды - автомобиль Bugatti Chiron устанавливает новый мировой рекорд


Автомобильная компания Bugatti, которая входит в группу Volkswagen Group, получила широкую известность, благодаря выпускаемым ею суперкарам и череде установленных ими мировых рекордов. И недавно компания записала в свои активы еще один новый мировой рекорд, автомобилю Bugatti Chiron W16 понадобилось всего 42 секунды для того, чтобы разогнаться до скорости в 400 километров в час и затормозить после этого до полной остановки.

Во время рекордного заезда использовался автомобиль Bugatti Chiron, конструкция которого не была подвергнута никаким дополнительным модернизациям. Управлял автомобилем известный автогонщик Хуан Пабло Монтойя (Juan Pablo Montoya), а рекорд был зафиксирован группой экспертов из SGS-TUV Saar.

На выполнение всего маневра автомобилю потребовалась дистанция 3 112 метров, при этом, для разгона до 400 километров в час потребовалось 32.6 секунды, а для торможения до полной остановки - 9.3 секунды времени и 491 метр трассы. Столь внушительные показатели торможения автомобилю Bugatti Chiron обеспечивают тормоза, диски которых изготовлены из керамико-углеродного композита, диаметр передних тормозных дисков составляет 420 миллиметров, а задних - 400 миллиметров. Свою лепту в эффективность торможения вносит и дополнительный задний воздушный тормоз, работающий подобно закрылкам крыльев самолетов.

0-400-0 километров в час за 42 секунды - автомобиль Bugatti Chiron устанавливает новый мировой рекорд


"Наша компания является одной из немногих, кто не просто вычисляет динамические характеристики автомобилей на компьютере" - рассказывает Вольфганг Дурхаймер (Wolfgang Durheimer), президент компании Bugatti, - "Другие компании довольствуются теоретическими данными, мы же подтверждаем наши данные на практике. И только что мы сделали это с нашим Chiron-ом".

Автомобиль Bugatti Chiron, использовавшийся в испытаниях и ставший мировым рекордсменом, станет ключевым объектом выставочного стенда компании Bugatti на Франкфуртском автосалоне, который будет проходить во Франкфурте, Германия с 14 по 24 сентября 2017 года..
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