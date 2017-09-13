Космический аппарат Cassini направился к Сатурну после заключительного полета мимо Титана

13-09-2017, 08:34Исследовательский космический аппарат Cassini навсегда попрощался с Титаном, самым крупным спутником Сатурна, мимо которого он пролетел в последний раз 12 сентября 2017 года. Аппарат Cassini прошел на удалении 119 048 километров от поверхности Титана, гравитация которого изменила траекторию полета и направила его обратно в сторону Сатурна. Благодаря этому маневру, 15 сентября 2017 года аппарат Cassini совершит "полное погружение" в атмосферу газовой гигантской планеты и прекратит свое существование, что станет драматическим финалом 20-летней миссии.Во время заключительного полета мимо Титана аппарат Cassini сделал серию новых снимков и собрал массу научной информации при помощи своих датчиков и инструментов. Все эти данные начали передаваться на Землю и, вероятно, передаются прямо сейчас, после того, как аппарат Cassini вышел из тени Титана, и связь с Землей была снова восстановлена. Помимо собранных данных сотрудники центра управления миссией получат телеметрические данные и произведут их анализ с целью подтверждения правильности траектории полета.Напомним нашим читателям, что запуск аппарата Cassini был произведен в 1997 году. После долгого путешествия в космосе аппарат прибыл и находился в районе Сатурна в течение 13 лет, совершив за это время 127 полетов мимо Титана на различных высотах. Многие из этих полетов были проведены с целью коррекции траектории движения космического аппарата для вывода его на новую орбиту вокруг Сатурна. Но вчерашняя коррекция траектории нацелила аппарат вглубь атмосферы планеты, попав куда, он сгорит без остатка.Причиной, по которой аппарат Cassini не может быть оставлен на орбите Сатурна, является отсутствие топлива в его баках. Кроме этого, собственно исследовательский аппарат не был тщательно стерилизован перед его запуском в космос и существует вероятность того, что на его поверхности или в его недрах сохранились какие-нибудь земные микроорганизмы. И если оставшийся неуправляемым аппарат Cassini упадет на поверхность одного из спутников, Энцелада, к примеру, это может затруднить дальнейшие поиски следов существования там жизни.Маневр, который выполнил аппарат Cassini 12 сентября, стал последним в финальном этапе миссии, Cassini Grand Finale, который начался еще в апреле этого года. Напомним, что в рамках этого последнего этапа аппарат Cassini произвел несколько рискованных "нырков" в промежуток между кольцами и верхними слоями атмосферы Сатурна."Аппарат Cassini и Титан связывают долгие "дружественные" отношения. Около десятилетия аппарат пролетал мимо Титана практически каждый месяц, используя силы его гравитации для коррекции траектории" - рассказывает Эрл Мэйз (Earl Maize), участник миссии Cassini со стороны Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения, - "Последний полет - это нечто вроде "горького прощания", ведь гравитация Титана послала космический аппарат прямо к точке его гибели".