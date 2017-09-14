Машины-монстры: Cavalary 360 - ветряная установка, которая имитирует звук 500 скачущих лошадей

Вчера, 08:38Достаточно часто для "оживления" мест великих сражений и других исторических событий используются весьма необычные решения, и к таким решениям со всей смелостью можно отнести установку Cavalary 360, разработанную и созданную специалистами архитектурной и дизайнерской студии NEON. Эта установка располагается на месте расположения древнего римского форта Chesters Roman Fort и она, используя энергию ветра, оглашает окрестности этого исторического места звуком, имитирующим звук 500 скачущих лошадей, которые "топтали" эти земли 1600 лет назад под седлами римских кавалеристов.Установка Calvary 360 является частью инсталляции Calvary, разработанной дизайнером Марком Никсоном (Mark Nixon), которая предназначена для оживления места римского форта. "Без этого посетителям исторического места очень трудно провести параллель между сохранившимися стенами форта, самого крупного в Великобритании, и конными подразделениями римской армии, которые базировались в нем" - пишут представители студии NEON, - "Свою роль в этом деле играет Cavalary 360, большой "музыкальный инструмент", который использует силу ветра для создания звуков конницы, скачущей совсем рядом".Установка Cavalary 360 имеет круглое строение, на верхней части которого установлены 32 ветряка необычной конструкции. Каждый ветряк вращает вал, на котором укреплено 15 молотков, каждый из которых имитирует звук одной скачущей лошади. Эти элементы соединены так, что два из них представляют звук от одной скачущей турмы, самого малого конного подразделения в армии Римской империи. Естественно скорость вращения ветряка зависит от скорости и направления ветра, от чего и зависит темп и сила имитируемых звуков скачки.Максимальный "эффект присутствия" наблюдается в центре установки Calvary 360. Со слов очевидцев создается впечатление, что они попали внутрь кадров какого-нибудь исторического фильма, на которых демонстрируется идущая в атаку конница.