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Новый канадский радиотелескоп приступил к составлению карты Вселенной

Вчера, 08:37
Новый канадский радиотелескоп приступил к составлению карты Вселенной


7-го сентября 2017 года новый канадский радиотелескоп приступил к "прослушиванию" глубин Вселенной. После ввода в эксплуатацию, телескоп CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) стал одним из самых мощных наземных радиотелескопов, и его возможности позволят ученым узнать множество нового об истории развития космоса, зарегистрировать радиоимпульсы от новых пульсаров и изучить эффекты от гравитационных волн, искажений пространственно-временного континуума, порожденных самыми высокоэнергетическими событиями во Вселенной.

Конструкция телескопа CHIME коренным образом отличается от конструкций всех других знакомых нам радиотелескопов. Антенны нового телескопа напоминают лежащие на земле нижние половины труб 20-метрового диаметра, длиной по 100 метров. Строительство этого телескопа велось на протяжении семи лет при участии ученых из университета Британской Колумбии (University of British Columbia), университета Торонто (University of Toronto), университета МакГилла (McGill University) при содействии Национального исследовательского совета Канады (National Research Council of Canada, NRC).

Отметим, что система, которая 24 часа в сутки и семь дней в неделю производит оцифровку получаемых 1024-мя высокочувствительными детекторами сигналов, лежащих в диапазоне от 37 до 75 сантиметров (400-800 МГц), генерирует данные со скоростью один терабайт в секунду. Такая скорость информационного потока послужила причиной отсрочки ввода телескопа в эксплуатацию. Исследователям пришлось задействовать дополнительные вычислительные мощности, систему с тысячей графических процессоров, которая сжимают информацию в 100 тысяч раз, прежде чем сохранять ее в файлы на дисках.

Новый канадский радиотелескоп приступил к составлению карты Вселенной


Основной задачей, которая стоит перед научной группой, работающей на телескопе CHIME, является максимально точное измерение скорости расширения Вселенной. Весь поток данных, собираемых телескопом, используется для составления и постоянного обновления трехмерной карты Вселенной, по которой можно будет выяснить области концентрации таинственной энергии называемой "темной энергией". Высокоточные измерения, производимые при помощи телескопа CHIME, позволят ученым выяснить, существует ли на самом деле эта темная материя и какова ее роль в процессе все ускоряющегося расширения Вселенной.

А дополнительной задачей, которая будет решаться при помощи телескопа CHIME, станет регистрация быстрых радиоимпульсов (Fast Radio Burst, FRB), определение их параметров, вычисление местоположения и природы их источников.

"Возможности телескопа CHIME позволят нам измерить темпы расширения Вселенной в разные периоды времени, т.е. составить "историю" этого процесса" - рассказывает доктор Марк Хэлперн (Dr. Mark Halpern) из университета Британской Колумбии, - "Наблюдения должны снабдить нас ключами к пониманию природы темной материи, влияние которой ускоряет процесс расширения, если, конечно, она существует на самом деле. Это на сегодняшний день остается той частью фундаментальной физики, которую мы совершенно не понимаем, и это - самая непостижимая загадка Вселенной, которую мы стараемся разгадать всеобщими усилиями".

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