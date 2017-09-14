S&P изменило прогноз рейтингов четырех казахстанских компаний

Сегодня, 00:36

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам четырех казахстанских компаний с «негативного» на «стабильный» и подтвердило рейтинги пяти компаний с «негативным» прогнозом, сообщило агентство. Об этом пишет «Интефакс-Казахстан».

В частности, пересмотрены прогнозы по рейтингам с «негативного» на «стабильный» нефтедобывающей компании ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), рейтинги подтверждены на уровне «ВВВ», национальной компании по управлению электросетями KEGOC, рейтинги подтверждены на уровне «ВВ», железнодорожного оператора АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ) и его «ключевой» дочерней компании АО «Казтемиртранс», долгосрочные кредитные рейтинги подтверждены на уровне «ВВ-», рейтинг по национальной шкале — на уровне «kzBBB+».

Указанные рейтинговые действия обусловлены пересмотром прогноза по суверенным кредитным рейтингам Республики Казахстан с «негативного» на «стабильный».

S&P может понизить долгосрочный кредитный рейтинг ТШО в случае понижения долгосрочного кредитного рейтинга Казахстана или в случае пересмотра допущений относительно цен на нефть в долгосрочной перспективе до уровня менее $40 / баррель. «Мы также можем понизить рейтинг компании в случае ослабления финансовой поддержки со стороны корпорации Chevron и других акционеров, что может негативно повлиять на структуру капитала ТШО», — отмечается в пресс-релизе.

Агентство считает повышение рейтинга ТШО в ближайшие два года маловероятным, прогнозируя значительное увеличение долговой нагрузки компании, в то время как цена на нефть останется невысокой — на уровне $50−55/ баррель в 2018—2019 годы.

S&P считает негативное рейтинговое действие в отношении KEGOC маловероятным в настоящее время.

Позитивное рейтинговое действие может быть обусловлено повышением операционных и финансовых показателей компании, что обусловит значительное укрепление характеристик ее кредитоспособности по сравнению с прогнозами нашего базового сценария, а также улучшением структуры капитала — при условии сохранения взвешенной финансовой политики и «адекватных» показателей ликвидности, говорится в информации.

Понижение рейтингов КТЖ может быть обусловлено негативным рейтинговым действием в отношении Казахстана, свидетельствами ослабления поддержки со стороны государства или значительным ухудшением показателей ликвидности.

Рейтинг может быть повышен, если финансовые показатели КТЖ значительно улучшатся.

Вместе с тем S&P подтвердило с «негативным» прогнозом долгосрочный рейтинг «ВВ» и рейтинг по национальной шкале «kzА» казахстанской нефтяной компании АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), рейтинг «ВВ» дочерней компании КМГ — АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», долгосрочные кредитные рейтинги АО «КазТрансГаз» (КТГ) и его «дочки» АО «Интергаз Центральная Азия» на уровне «ВВ», рейтинг «ВВ» АО «КазТрансОйл» (КТО).

Прогноз «негативный» отражает вероятность понижения рейтингов КМГ, принимая во внимание неопределенность относительно опциона КМГ на выкуп доли в месторождении Кашаган у материнской структуры — госфонда «Самрук-Казына».

«Если КМГ примет решение исполнить этот опцион и не получит достаточной поддержки от государства, то это обстоятельство, по нашему мнению, окажет значительное влияние на показатели долговой нагрузки и ликвидности компании и, вероятно, приведет к понижению рейтинга. Мы считаем характеристики собственной кредитоспособности КМГ уже довольно низкими (на уровне „b“) и планируем и в дальнейшем оценивать готовность правительства оказывать поддержку компании», — подчеркивается в сообщении.

S&P может пересмотреть прогноз по рейтингам КМГ на «стабильный» в случае большей определенности, связанной с выкупом доли в месторождении Кашаган за счет долга, а также повышения готовности правительства оказывать поддержку КМГ и компенсировать любое возможное ухудшение характеристик собственной кредитоспособности компании.

Прогнозы по рейтингам КТГ и КТО могут быть пересмотрены на «стабильный» в случае аналогичного рейтингового действия в отношении КМГ.