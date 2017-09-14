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S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Аграрной кредитной корпорации

Сегодня, 00:25
S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Аграрной кредитной корпорации


Агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) с «Негативного» на «Стабильный». В то же время подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги компании на уровне «ВВ/В» и рейтинг по национальной шкале «kzA». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе S&P.

Эти действия связаны с пересмотром прогноза Казахстана (правительство является конечным собственником компании «Аграрная кредитная корпорация», входящей в холдинг «КазАгро»).

"Мы по-прежнему полагаем, что существует «практически безусловная» вероятность предоставления экстраординарной государственной поддержки консолидированной Группе «КазАгро», но не приравниваем оценку кредитного профиля группы (group credit profile — GCP), которая отражает характеристики консолидированной операционной группы с учетом экстраординарной поддержки от государства, к суверенным кредитным рейтингам Казахстана («ВВВ-»). Мы определяем оценку GCP на уровне «bb+», что отражает, с одной стороны, негативные тенденции в секторе ОСГ Казахстана, а с другой — по-прежнему значительные риски для государства в том случае, если оно не будет оказывать поддержку компаниям, входящим в Группу", — говорится в сообщении S&P.

Рейтинги Аграрной кредитной корпорации могут быть понижены, если будут отмечены признаки ослабления государственной поддержки группы или других ОСГ в ближайшие 12 месяцев.

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