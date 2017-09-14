Volkswagen вложит в развитие электромобилей 20 млрд евро

Сегодня, 00:38

Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group вложит более 20 млрд евро в развитие производства электромобилей к 2030 году, сообщается в релизе компании, сообщает ПРАЙМ.



«В целом группа представит потребителям более 80 новых электрических моделей автомобилей к 2025 году, включая почти 50 полностью электрических версий и 30 подключаемых гибридных моделей», — приводятся в сообщении слова руководителя концерна Маттиаса Мюллера.

При этом к 2030 году концерн создаст электромобили для каждой модели группы, их число составляет около 300. Таким образом, к этому времени для всех моделей Volkswagen будет создана по крайней мере одна электрическая версия.

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В зависимости от развития рынка ожидается производство около 3 млн электромобилей ежегодно, при этом электрическим будет каждый четвертый произведенный автомобиль, отмечает Мюллер. Группа также выделит более 50 млрд евро на батареи для электромобилей.

Ранее, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых автомобилей, использующих альтернативные источники энергии, в Евросоюзе в первом полугодии 2017 года выросли на 37,8% в годовом выражении, до 417,894 тыс. единиц. При этом наибольший рост продаж электромобилей во втором квартале был зафиксирован в Германии и Испании — на 91,9% и 80,7% соответственно.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса «люкс» входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.