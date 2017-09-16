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Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования

16-09-2017, 09:52
Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования


Ученые астрономы из Главной астрономической обсерватории, Киев, Украина, возглавляемые Юрием Изотовым, обнаружили весьма необычную карликовую галактику в области созвездия Рыси. В области этой галактики наблюдается самая низкая концентрация кислорода среди всех известных ученым галактик. Это, и достаточно интенсивные процессы звездообразования, делает галактику J0811+4730 наилучшим местом для изучения процессов, происходивших на самых ранних стадиях существования Вселенной и роли в них химических элементов, "приготовленных" в больших количествах Большим Взрывом.

Известно, что в результате Большого Взрыва образовались три первых элемента периодической системы, водород, гелий и небольшое количество лития. Из-за этого в галактиках, сформировавшихся первыми во Вселенной, не было вообще или наблюдалась очень низкая концентрация кислорода. Однако, такие галактики являются столь малыми, далекими и тусклыми, что до последнего времени их попросту было невозможно рассмотреть и изучить. "Такие галактики очень далеки и редки" - рассказывает Тринх Туэн (Trinh Thuan), астроном из Вирджинского университета (University of Virginia), - "В более близких к нам и изученных галактиках всегда присутствуют массивные звезды, которые, взрываясь, обогащают галактики кислородом и другими химическими элементами".

Астрономы из Киева, работая в составе международной группы, использовали данные, собранные во время обзора Sloan Digital Sky Survey. Целью их поисков как раз и были галактики с низким уровнем кислорода, которые находятся в пределах досягаемости современных астрономических инструментов. После длительного времени внимание астрономов привлекло слабое пятно, которое оказалось галактикой J0811+4730, находящейся на удалении 620 миллионов световых лет от Земли. При помощи телескопа Large Binocular Telescope, расположенного в Аризоне, были собраны дополнительные данные, которые показали, что концентрация кислорода в галактике J0811+4730 на 9 процентов ниже, чем у известного предыдущего "античемпиона". Отношение кислорода к водороду в этой галактике всего на 1.7 процента превышает такое же соотношение в материи Солнца, где на каждые 1740 атомов водорода приходится один атом кислорода.

В среде некоторых карликовых галактик можно наблюдать и меньшую концентрацию кислорода, но недавно открытая галактика является особенной из-за очень активных процессов звездообразования. Масса галактики J0811+4730 составляет всего одну тридцатитысячную долю от массы Млечного Пути, а интенсивность процессов звездообразования в ней составляет четверть от интенсивности таких процессов в нашей галактике.

Самые горячие из молодых звезд этой галактики активно ионизируют газовые облака, состоящие преимущественного из гелия, заставляя их интенсивно светиться. А высокая концентрация гелия, наблюдаемая в галактике J0811+4730, практически совпадает с концентрацией этого элемента сразу после момента Большого Взрыва.

Открытие галактики J0811+4730 имеет важное значение для современной астрономии из-за того, что она позволяет ученым изучить "энергичные" карликовые галактики, которые сыграли главную роль в процессе повторной ионизации Вселенной. Эта повторная ионизации привела к тому, что практически весь газ, заполняющий межгалактическое пространство, ионизирован, а не находится в нейтральном состоянии.
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