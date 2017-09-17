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Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота

17-09-2017, 09:06
Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота


В свое время известная компания Rolls-Royce ознакомила общественность со своими планами по созданию целого флота автоматических грузовых судов-роботов, использование которых позволит существенно сократить расходы и стоимость морских грузоперевозок. А недавно специалисты компании закончили разработку проекта судна-робота, предназначенного уже для военных целей. Каждое такое судно будет иметь достаточно узкую специализацию и будет способно выполнять одну, максимум две поставленные задачи. Это 60-метровое, 771-тонное судно с открытой палубой, сможет работать в автономном режиме более ста суток, имея запас хода в 3500 морских миль (6482 километра) и максимальную скорость в 25 узлов (46 километров в час).

Высокий уровень развития современных технологий способствует все большему и большему использованию всевозможных средств автоматизации в военном и гражданском флоте. Из-за этого, современные суда и субмарины становятся все более функциональными, а число членов их экипажа постоянно сокращается. И уже прямо сейчас остается сделать лишь один небольшой шаг от уровня частичной автоматизации до уровня полной автономии.

Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота


Как уже упоминалось выше, военное судно-робот Rolls-Royce предназначено для выполнения одной роли при выполнении какой-либо миссии, включая патрулирование, радарный и сонарный контроль акватории гавани и т.п. Использование таких судов позволит освободить от рутинной работы суда с экипажами, которые смогут взять на себя выполнение более сложных и комплексных задач.

Основой энергетической системы судна-робота является генераторная установка Rolls-Royce MTU 4000 Series, мощностью в 4 МВт, которая приводит в действие силовую установку, мощностью 1.5-МВт. В состав этой установки входит основной туннельный водометный двигатель с регулируемым вектором и несколько боковых двигателей Azipull с двигателями постоянного тока, которые служат для увеличения маневренности судна.

Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота


Судно-робот допускает установку традиционных судовых газовых турбин для увеличения его надежности, а дополнительные запасы энергии хранятся в системе аккумулирования энергии, емкостью 3 МВт*ч. Кроме этого, дополнительный приток энергии могут обеспечить фотогальванические элементы, установленные на верхней части корпуса судна и на неиспользуемых площадях его палубы.

Для управления судном-роботом используется фирменная технология Intelligent Asset Management и дополнительные системы, в частности система Intelligent Awareness System, в которой используется информация с множества датчиков различных типов и прогнозирующее программное обеспечение. И все это находится под круглосуточным неусыпным контролем интеллектуальной системы обеспечения кибербезопасности, предназначенной для исключения возможности постороннего вмешательства.
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