Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль

Вчера, 08:35Группа швейцарских компаний наглядно продемонстрировала, что технологии электрической тяги подходят не только для легковых и грузовых автомобилей, им так же по силам заставить двигаться и самые большие в мире грузовые транспортные средства - карьерные самосвалы. Взяв за основу карьерный самосвал Komatsu HD 605-7, швейцарцы извлекли из него оригинальный дизельный двигатель и установили на его место набор аккумуляторных батарей, суммарной емкостью 700 кВт*ч, что в восемь раз больше емкости батарей электрического автомобиля Tesla Model S. И в результате всего этого на свет появился 45-тонный E-Dumper, который стал на сегодняшний день самым большим в мире электрическим транспортным средством.Когда мы говорим "самый большой", мы имеем ввиду то, что самосвал E-Dumper является одним из самых больших автомобилей в мире. Диаметр его колес превышает 2 метра, а водителю, для того, чтобы подняться в кабину, требуется подняться по лестнице с девятью ступеньками. Этот самосвал предназначен для того, чтобы транспортировать материалы от горной выработки Chasseral к ближайшему цементному заводу компании Ciments Vigier SA 20 раз в день на протяжении последующих 10 лет.Поскольку самосвал E-Dumper является полностью электрическим, нет никакой нужды использовать тормоза во время спуска. В роли тормоза выступает его огромный электродвигатель, работающий в режиме генератора. Вырабатываемая им электроэнергия используется для зарядки аккумуляторных батарей и снова используется, когда самосвал на обратном пути поднимается в гору. И самым интересным является то, что при движении вниз по 13-градусному склону в нагруженном состоянии генератор самосвала вырабатывает больше энергии, нежели самосвал расходует на подъем, двигаясь "налегке". А избыток энергии может быть передан в общую энергетическую сеть во время разгрузки самосвала.Аккумуляторная батарея самосвала E-Dumper весит 4.5 тонны, она состоит из 1440 никель-кобальт-марганцевых ячеек. И это - самая емкая и большая аккумуляторная батарея, установленная на сегодняшний день на наземном транспортном средстве.Если эксплуатация первого электрического карьерного самосвала E-Dumper пройдет успешно и покажет положительный экономический результат, то компания Ciments Vigier SA планирует "завести" автопарк из восьми таких самосвалов. А в это же время другие швейцарские компании также планируют создание своих вариантов больших транспортных средств и крупногабаритной строительной техники на электрической тяге, в которых будут использоваться некоторые технологии, испытанные в ходе эксплуатации самосвала E-Dumper.