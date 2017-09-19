Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах

19-09-2017, 08:34На страницах нашего сайта мы уже неоднократно рассказывали нашим читателям о различных музыкальных группах, членами которых являются гуманоидные роботы или робототехнические устройства, ничем не похожие на человека. Именно к последней категории можно отнести музыкальный проект Automatica, в рамках которого несколько промышленных роботов были объединены в один большой механический оркестр.Automatica является детищем "артиста, музыканта, инженера и сумасшедшего ученого" Найджела Стэнфорда (Nigel Stanford). Данный проект был начат в 2015 году после того, как одна из германских компаний дала Стэнфорду на время трех промышленных роботов, которые использовались до этого для сборки и сварки кузовов автомобилей.Проведя четыре месяца в своем гараже и используя метод проб и ошибок, Найджел Стэнфорд научился программировать своих роботов и подготовился к съемкам и записи первого клипа. "Главной сложностью было то, что в моем распоряжении имелось всего три робота, а мне надо было скомпилировать все так, словно в моем оркестре их насчитывается 16 единиц" - рассказывает Стэнфорд, - "Но все это было сделано успешно при помощи нескольких камер, записи с которых были смонтированы позже в одно конечное видео".В результате своих усилий Найджел Стэнфорд записал несколько роликов и выпустил альбом под названием Automatica. Большая часть музыки, звучащей в этом альбоме, воспроизводится роботами при помощи пяти основных музыкальных инструментов, ударных, бас-гитары, фортепьяно, синтезатора и диджейского пульта. Самыми простыми инструментами с точки зрения обучения роботов игре на них, стали фортепьяно и синтезатор, игра же на других инструментов потребовала от Найджела Стэнфорда приложения достаточно серьезных усилий."Бас-гитара и диджейский пульт были самыми сложными инструментами для их освоения роботами. Кроме этого, данные инструменты оказались не очень прочны, и моим роботам удалось не раз поломать их" - рассказывает Найджел Стэнфорд, - "Тем не менее, точность движений роботов составляет 0.3 мм и это сыграло положительную роль в дальнейшем их обучении".Для программирования роботов Стэнфорд использовал программу трехмерного моделирования Maya 3D с плагином Robot Animator. "В свое время я использовал эту программу для создания компьютерной графики" - рассказывает Стэнфорд, - "Теперь я запрограммировал движения роботов на внутреннем языке этой программы и скомпоновал текстовый файл, который загружался в систему управления роботами. Затем я запускал роботов и смотрел, работает ли моя программа так как надо. И в случае необходимости я вносил изменения в программу и повторял все это еще раз".В настоящее время Найджел Стэнфорд уже записал несколько видео и выпустил альбом Automatica. Но он допускает такую возможность, что в будущем его робо-оркестр станет давать живые выступления, которые будут оформлены в виде футуристического и красочного шоу.