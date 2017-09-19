Новости / KnowHow

Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах

19-09-2017, 08:34
Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах


На страницах нашего сайта мы уже неоднократно рассказывали нашим читателям о различных музыкальных группах, членами которых являются гуманоидные роботы или робототехнические устройства, ничем не похожие на человека. Именно к последней категории можно отнести музыкальный проект Automatica, в рамках которого несколько промышленных роботов были объединены в один большой механический оркестр.

Automatica является детищем "артиста, музыканта, инженера и сумасшедшего ученого" Найджела Стэнфорда (Nigel Stanford). Данный проект был начат в 2015 году после того, как одна из германских компаний дала Стэнфорду на время трех промышленных роботов, которые использовались до этого для сборки и сварки кузовов автомобилей.

Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах


Проведя четыре месяца в своем гараже и используя метод проб и ошибок, Найджел Стэнфорд научился программировать своих роботов и подготовился к съемкам и записи первого клипа. "Главной сложностью было то, что в моем распоряжении имелось всего три робота, а мне надо было скомпилировать все так, словно в моем оркестре их насчитывается 16 единиц" - рассказывает Стэнфорд, - "Но все это было сделано успешно при помощи нескольких камер, записи с которых были смонтированы позже в одно конечное видео".

В результате своих усилий Найджел Стэнфорд записал несколько роликов и выпустил альбом под названием Automatica. Большая часть музыки, звучащей в этом альбоме, воспроизводится роботами при помощи пяти основных музыкальных инструментов, ударных, бас-гитары, фортепьяно, синтезатора и диджейского пульта. Самыми простыми инструментами с точки зрения обучения роботов игре на них, стали фортепьяно и синтезатор, игра же на других инструментов потребовала от Найджела Стэнфорда приложения достаточно серьезных усилий.

Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах


"Бас-гитара и диджейский пульт были самыми сложными инструментами для их освоения роботами. Кроме этого, данные инструменты оказались не очень прочны, и моим роботам удалось не раз поломать их" - рассказывает Найджел Стэнфорд, - "Тем не менее, точность движений роботов составляет 0.3 мм и это сыграло положительную роль в дальнейшем их обучении".

Для программирования роботов Стэнфорд использовал программу трехмерного моделирования Maya 3D с плагином Robot Animator. "В свое время я использовал эту программу для создания компьютерной графики" - рассказывает Стэнфорд, - "Теперь я запрограммировал движения роботов на внутреннем языке этой программы и скомпоновал текстовый файл, который загружался в систему управления роботами. Затем я запускал роботов и смотрел, работает ли моя программа так как надо. И в случае необходимости я вносил изменения в программу и повторял все это еще раз".

В настоящее время Найджел Стэнфорд уже записал несколько видео и выпустил альбом Automatica. Но он допускает такую возможность, что в будущем его робо-оркестр станет давать живые выступления, которые будут оформлены в виде футуристического и красочного шоу.

  • Просмотров: 142
Похожие материалы
  • Тысяча роботов-танцоров устанавливает новый мировой рекорд Тысяча роботов-танцоров устанавливает новый мировой рекорд
  • Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов
  • Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков
  • В Японии прошли соревнования по борьбе Сумо среди роботов В Японии прошли соревнования по борьбе Сумо среди роботов
  • Новая технология автоматического программирования делает Новая технология автоматического программирования делает "рой" роботов более гибким, надежным и безопасным
    • Отзывы читателей
    Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную "темную материю" внутри живых клеток KnowHow Вчера, 08:34
    ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы KnowHow Вчера, 08:34
    Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Государство Вчера, 00:36
    Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Государство Вчера, 00:32
    Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Государство Вчера, 00:25
    В Алматы сменились руководители трех управлений В Алматы сменились руководители трех управлений Государство Вчера, 00:19
    BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах Государство Вчера, 00:19
    Компания BMW представляет i Vision Dynamics - будущего конкурента Tesla Model S Компания BMW представляет i Vision Dynamics - будущего конкурента Tesla Model S KnowHow 19-09-2017, 08:35
    Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах KnowHow 19-09-2017, 08:34
    Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль KnowHow 18-09-2017, 08:35
    Создана система позволяющая передавать данные на расстояние до 3 километров устройству, практически не потребляющему энергии Создана система позволяющая передавать данные на расстояние до 3 километров устройству, практически не потребляющему энергии KnowHow 18-09-2017, 08:34
    Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота KnowHow 17-09-2017, 09:06
    Новая технология, использующая магнитные поля и лазеры, позволяет охладить молекулы до крошечных долей градуса выше температуры абсолютного нуля Новая технология, использующая магнитные поля и лазеры, позволяет охладить молекулы до крошечных долей градуса выше температуры абсолютного нуля KnowHow 17-09-2017, 09:06
    Гелеобразный лед - самая легкая форма воды, искусственно созданная учеными Гелеобразный лед - самая легкая форма воды, искусственно созданная учеными KnowHow 16-09-2017, 09:53
    Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования KnowHow 16-09-2017, 09:52
    Благодаря Нурлы жер 677 семей получат квартиры в Атырауской области Благодаря Нурлы жер 677 семей получат квартиры в Атырауской области Государство 16-09-2017, 00:40
    Jaguar Land Rover покоряет водную гладь Jaguar Land Rover покоряет водную гладь Государство 16-09-2017, 00:38
    Австрия раскритиковала идею расширения еврозоны Австрия раскритиковала идею расширения еврозоны Государство 16-09-2017, 00:36
    Асет Исекешев назвал количество открывшихся за время ЭКСПО ресторанов Асет Исекешев назвал количество открывшихся за время ЭКСПО ресторанов Государство 16-09-2017, 00:33
    Без купюр. Visa о безопасности. Выпуск 5 Без купюр. Visa о безопасности. Выпуск 5 Государство 16-09-2017, 00:32