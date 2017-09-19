Компания BMW представляет i Vision Dynamics - будущего конкурента Tesla Model S

19-09-2017, 08:35Если вы собираетесь стать в ближайшем будущем обладателем электрического автомобиля и вам по душе нечто, более престижное и комфортабельное, нежели миниатюрные Nissan Leaf или Chevrolet Bolt, то ваш выбор ограничен на сегодняшний день всего тремя моделями, BMW i3, BMW i8 и Tesla Model S. Все эти три модели имеют различные кузова и каждая из них рассчитана на свой круг покупателей, и если вы отдаете предпочтение классическому четырехдверному седану, то у вас остается только единственный вариант - Model S. Однако, может вам и не стоит торопиться с приобретением, похоже, что компания BMW собирается вывести на рынок новую модель i Vision Dynamics, которая станет первым прямым конкурентом Tesla Model S.BMW i Vision Dynamics является пока концептом четырехдверного электрического седана, который займет промежуточную нишу между BMW i3 и BMW i8. Пока руководство компании не объявило об официальном названии модели будущего электромобиля, но по некоторым слухам она вряд ли получит называние BMW i5.Дальность поездки BMW i Vision Dynamics на одном заряде аккумуляторных батарей составит 600 километров, максимальная скорость электромобиля будет ограничена отметкой в 200 километров в час. А время разгона от 0 до 100 километров в час будет равна всего 4 секундам."i3 и i8 являются практичным городским и спортивным вариантами электрических автомобилей" - рассказывает Адриан ван Хоойдонк (Adrian van Hooydonk), вице-президент BMW Group Design, - "BMW i Vision Dynamics будет сочетать в себе все основные черты автомобилей BMW - высокую динамику, элегантность и комфортабельность". И следует заметить, дизайнеры BMW поработали над концептом i Vision Dynamics на славу. Длинная колесная база, плавные обводы кузова и некоторая толика агрессивности способны "успокоить" даже самых ярых поклонников Tesla.Представители компании BMW не предоставили информации, касающейся даты начала выпуска i Vision Dynamics, но подтвердили, что эта модель станет частью обширного обновления модельного ряда, которое запланировано на 2025 год. В рамках этого обновления будут предоставлены 25 моделей с электрическим приводом, 12 из которых будут являться полностью электрическими, а остальные - традиционными гибридами.