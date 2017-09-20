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Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана

Сегодня, 00:32
Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана


В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Республику Узбекистан прошли важные переговоры и подписан ряд соглашений. Данный визит является особенным и для Южно-Казахстанской области, приграничной с Узбекистаном. В составе официальной казахстанской делегации присутствовал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

На сегодняшний день между Казахстаном и Узбекистаном укрепились партнерские связи. В частности, за текущий год открыты посты, новые автобусные рейсы и железнодорожные сообщения, отменен ряд акцизных сборов на таможне.

Кроме того, в ходе рабочего визита Главы государства подписаны 10 важных документов. В их числе — меморандумы о взаимопонимании в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым и хокимом Ташкентской области Бабаевым Шукуруллой, а также хокимом Сырдаринской области Ашурматовым Ойбеком и хокимом Джизакской области Сайфуддином Исмолиловым.

Наряду с этим, в рамках визита Президента состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. В мероприятии, направленном на укрепление торгово-экономического сотрудничества, приняли участие более 300 казахстанских предпринимателей, в том числе более 150 бизнесменов из Южно-Казахстанской области.

Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана

Между предпринимателями ЮКО и узбекскими бизнесменами подписаны 7 меморандумов. Также заключены соглашения на сумму 1,2 млрд долларов. Одно из таких соглашений заключено акционерным обществом «Химфарм», которое занимается выпуском более 200 лекарственных препаратов. Отметим, что до этого дня предприятие, лидирующее в данной сфере, экспортировало свою продукцию в соседний Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Монголию, и теперь наладило экспорт продукции в Узбекистан.

Напомним, с начала года для укрепления отношений с соседним государством аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев провел ряд переговоров и деловых встреч. К примеру, в соответствии с поручением Главы государства были проведены переговоры о совместном использовании воды из реки Угам, расположенной в трансграничной зоне. В результате три района Южно-Казахстанской области с населением около 700 тысяч человек в ближайшие пять лет будут обеспечены качественной питьевой водой.

32-миллионный рынок Узбекистана является самым ближайшим для предпринимателей южного региона Казахстана. Таким образом, для увеличения товарооборота и развития совместного бизнеса южно-казахстанская делегация во главе с Жансеитом Туймебаевым в марте посетила с официальным визитом Узбекистан. В результате в мае этого года в Шымкенте прошла выставка товаропроизводителей Ташкента. Свою продукцию представили порядка 230 товаропроизводителей соседнего государства.

Помимо этого, для улучшения отношений между двумя странами в марте были запущены поезда сообщением «Алматы-Ташкент» и «Самарканд-Ташкент-Астана». В июле состоялось открытие автомобильной дороги Ташкент-Термез и пункта пропуска «Сырдарья».

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