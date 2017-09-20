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Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге

Сегодня, 00:25
Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге


Банки второго уровня (БВУ) к концу июля 2017 года имеют совокупный убыток в 203,9 млрд тенге, месяцем ранее была зафиксирована прибыль 204,0 млрд тенге. Последний раз за январь-июль банковский сектор уходил в минус в 2012 году — убыток 1,3 трлн тенге. Об этом пишет аналитическая служба Ranking.kz.

Годом ранее, в июле 2016 года прибыль БВУ РК составила 243,8 млрд тенге — самый высокий показатель прибыли за январь-июль после 2010 года.

Из 33 банков у 5 БВУ за январь-июль 2017 года зафиксирован убыток, годом ранее отрицательный результат деятельности показали 3 банка из 35.

Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге

Из 28 банков, получивших прибыль за январь-июль 2017 года, 18 БВУ увеличили свои показатели по сравнению с прошлым годом, 24 БВУ — к прошлому месяцу.

Самый высокий показатель прибыли у Народного Банка — 88,3 млрд тенге, на 26,0% больше, чем в прошлом году. Рост за месяц составил 13,7%.

Следом идет Kaspi Bank с объемом прибыли 26,7 млрд тенге, что на 83,8% больше по сравнению с прошлым годом. За месяц прибыль выросла на 30,4%.

Замыкает тройку лидеров ЖССБ — 14,6 млрд тенге. За год прибыль выросла на 4,1%, за месяц на 15,6%.

На общий показатель финрезультата банков РК повлияли убытки Qazkom — 405,6 млрд тенге, тогда как в прошлом месяце банк был на втором месте по объему прибыли — 34,4 млрд тенге. Годом ранее прибыль составляла 67,6 млрд тенге.

На Евразийский, Delta, Capital и НБ Пакистана общая сумма убытков составила 15,6 млрд тенге, месяцем ранее — 14,2 млрд тенге.

Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге

Доходы БВУ РК, связанные с получение вознаграждения, за январь-июль 2017 года составили 1,5 трлн тенге, расходы же составили 814,4 млрд тенге. Превышение доходов над расходами от основной деятельности в итоге составило 669,2 млрд тенге.

Доходы, не связанные с получением вознаграждения, на 835,0 млрд меньше расходов не связанных с выплатой вознаграждения — 16,3 трлн против 17,1 трлн тенге соответственно.

Общие расходы (без подоходного налога) БВУ РК на 165,8 млрд тенге превышают доходы. Расходы на подоходный налог в свою очередь составили 38,1 млрд тенге.

Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге

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