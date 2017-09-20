Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6

Сегодня, 00:36

Завтра, 20 сентября, в Алматы пройдет первый в Казахстане Cashless Kazakhstan Summit, онлайн трансляцию мероприятия может посмотреть каждый желающий на visa.kapital.kz.



Cashless Kazakhstan Summit — это новая площадка для экспертов, банкиров, бизнесменов. Спикеры и участники саммита будут говорить о развитии финансовой грамотности, инновациях в системе электронных платежей и цифровых финансовых услуг. Организатор встречи — Visa в Казахстане. Центр деловой информации Капитал.kz официальный партнер Cashless Kazakhstan Summit.

В рамках Cashless Challenge Ержана Рашева на вопросы блогера ответила Юлия Якупбаева, Заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен». О безналичных платежах и современных способах оплаты смотрите в шестом выпуске «Без купюр».

